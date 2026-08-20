TSV Poing verliert 0:4 gegen TSV Ebersberg – Spieler ins Krankenhaus

Pokal Poing (blau) Sandro Siebert vs EBE David Volkmann – Foto: SRO

Der TSV Poing unterliegt dem Ligarivalen TSV Ebersberg in der zweiten Pokalrunde mit 0:4. Thomas de Prato muss nach einem Kopf-Zusammenprall mit zwei Platzwunden ins Krankenhaus.

Und Ebersbergs Trainer Michel Hieber lobte: „Das war auch in der Höhe verdient. Es war ein sehr souveränes Spiel, eine sehr gute Leistung von uns.“

Überraschend deutlich hat der TSV Ebersberg die Zweitrundenpartie im Toto-Pokal ( Kreis München , Gruppe Ost) beim neuen Ligarivalen TSV Poing mit 4:0 gewonnen und den Einzug in Runde drei gefeiert. Die beiden Kreisligateams zeigten sich ziemlich einig bei der Spielanalyse: „Am Ende war das Ergebnis sehr deutlich. Es hätte auch noch höher ausgehen können“, beurteilte Poings Co-Trainer Florian Muck den Spielausgang.

Schon in der ersten Spielphase dominierte der Gast aus der Kreisstadt. „Wir haben die ersten 15 Minuten komplett verschlafen, das ging einfach zu schnell für uns“, monierte Florian Muck die fehlende mentale Präsenz seiner Poinger Akteure.

Die „Eber“ führten schnell mit 2:0 durch Nikita Posmahnyi (8.) und Simon Wiener (10.). Übungsleiter Hieber freute sich dabei über ein kreatives Spiel mit dem Ball und ein giftiges Auftreten gegen den Ball – gerade mit Blick auf den nahenden Saisonstart. „Das hatte schon eine gute Ernsthaftigkeit.“ Diese hielt Ebersberg auch über die gesamte Distanz und erhöhte durch Benedikt Schmidmaier (44.) noch vor der Pause auf 3:0 (44.).

Zwei Platzwunden bei Thomas de Prato

Allerdings mussten beide Teams noch vor dem Seitenwechsel einen nicht eingeplanten Wechsel vornehmen. Die beiden Akteure Simon Wiener (Ebersberg) und Thomas de Prato (Poing) rasselten mit den Köpfen zusammen. Während Wiener nach einer Erstversorgung mit Turban das Spiel von außen zu Ende sehen konnte, musste de Prato mit zwei Platzwunden ins Krankenhaus eingeliefert werden und fällt für den Punktspielstart am kommenden Sonntag laut Muck auf alle Fälle aus.

Ebersbergs eingewechselter Co-Spielertrainer Manuel Markio sorgte mit dem schönsten Tor des Tages, einer Direktabnahme nach einem Flankenball (85.), für den 0:4-Endstand. „Das war ein richtiger Weckruf für den Punktspielstart“, hofft Florian Muck auf Erkenntnisgewinn und entsprechende Umsetzung bei der Kreisliga-Premiere am Wochenende gegen den TSV 1860 München III.