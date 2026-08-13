TSV Poing trifft auf Absteiger: Letztes Duell besiegelte Hohenbrunns Fall

Ein Kuriosum begleitet die letzte Erstrundenpartie im Totopokal Kreis München (Gruppe Ost) des TSV Poing beim TSV Hohenbrunn. Denn dieses erste Pflichtspiel in der neuen Saison war zugleich die letzte Begegnung in der Spielzeit 2025/26. Die Poinger traten als bereits feststehender Kreisklassen-Meister und Aufsteiger in Hohenbrunn an, die Gastgeber hätten mit einem Sieg aus eigener Kraft den Klassenerhalt sicher gehabt. Doch die Mannschaft von Poings Spielertrainer Stefan de Prato siegte mit 2:1 und Hohenbrunn musste den ASV Glonn vorbeiziehen lassen und stieg damit in die A-Klasse ab. Zwei Klassen Unterschied liegen also nun zwischen den beiden Teams, die sich heute Abend um 19.30 Uhr auf dem Hohenbrunner Kunstrasen wiedersehen.
Als Ziel gibt Poings Co-Trainer Florian Muck das Weiterkommen aus. „Und einige Spieler, die noch etwas hinten anstehen, können sich in den Fokus spielen.“ Ein Hoch auf den Konkurrenzkampf, zwei Wochen vor dem Punktspielstart.