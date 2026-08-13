TSV Poing trifft auf Absteiger: Letztes Duell besiegelte Hohenbrunns Fall Totopokal Kreis München von Christian Scharl · Heute, 06:41 Uhr · 0 Leser

Gibt beim Kreisliga-Neuling TSV Poing die Richtung vor: Coach Stefan de Prato (r.), hier mit Julius Wohner. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der TSV Poing spielt heute gegen den TSV Hohenbrunn im Totopokal. Beim letzten Aufeinandertreffen im Mai schickte Poing die Gastgeber mit einem 2:1-Sieg in die A-Klasse.