TSV Poing schießt Egenburg mit 5:0 ab – Gegner sprang kurzfristig ein Testspiel in Poing von Christian Scharl · Heute, 22:17 Uhr · 0 Leser

Gibt beim Kreisliga-Neuling TSV Poing die Richtung vor: Coach Stefan de Prato (r.), hier mit Julius Wohner. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der FC Finsing sagte das Testspiel am Samstag kurzfristig ab. Dank der Börse von FuPa fand Co-Trainer Florian Muck noch einen Ersatzgegner aus der Zugspitze-Kreisklasse.