 2026-07-28T09:36:08.541Z

Spielbericht

TSV Poing schießt Egenburg ab – Gegner sprang kurzfristig ein

Testspiel in Poing

von Christian Scharl · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Gibt beim Kreisliga-Neuling TSV Poing die Richtung vor: Coach Stefan de Prato (r.), hier mit Julius Wohner.
Gibt beim Kreisliga-Neuling TSV Poing die Richtung vor: Coach Stefan de Prato (r.), hier mit Julius Wohner. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

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TSV Poing
VfL Egenburg

Der FC Finsing sagte das Testspiel am Samstag kurzfristig ab. Dank der Börse von FuPa fand Co-Trainer Florian Muck noch einen Ersatzgegner aus der Zugspitze-Kreisklasse.

Ein bisschen verärgert waren die Poinger Fußballer am Freitagmittag schon. Der FC Finsing sagte das für Samstag angesetzte Testspiel kurzfristig ab – der TSV stand ohne Gegner da. Dank einiger Telefonate und der Börse von FuPa fand Poings Co-Trainer Florian Muck mit dem Zugspitze-Kreisklassisten aus Egenburg aber doch noch Ersatz.

Sa., 25.07.2026, 15:00 Uhr
TSV Poing
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VfL Egenburg
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Abpfiff

„Es war wichtig, überhaupt zu spielen, das Ergebnis eher zweitrangig“, bekundete Muck nach einer stottrigen ersten und einer besser geschmierten zweiten Halbzeit. Die Treffer beim 5:0-Erfolg für den Kreisliga-Aufsteiger erzielten Felix Felber (2), Javier Chamorro, Adrian Chamorro und Thomas de Prato.

Der nächste Auftritt der Blau-Gelben folgt am kommenden Samstag. Da treffen Poings Kicker mit Coach Stefan de Prato (im Bild mit Julius Wohner, li.) um 15 Uhr im heimischen Sportzentrum auf einen Inn/Salzach-Kreisklassisten, die Bayernliga-Reserve des TSV Wasserburg.