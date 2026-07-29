TSV Poing schießt Egenburg ab – Gegner sprang kurzfristig ein

Gibt beim Kreisliga-Neuling TSV Poing die Richtung vor: Coach Stefan de Prato (r.), hier mit Julius Wohner. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der FC Finsing sagte das Testspiel am Samstag kurzfristig ab. Dank der Börse von FuPa fand Co-Trainer Florian Muck noch einen Ersatzgegner aus der Zugspitze-Kreisklasse.

Ein bisschen verärgert waren die Poinger Fußballer am Freitagmittag schon. Der FC Finsing sagte das für Samstag angesetzte Testspiel kurzfristig ab – der TSV stand ohne Gegner da. Dank einiger Telefonate und der Börse von FuPa fand Poings Co-Trainer Florian Muck mit dem Zugspitze-Kreisklassisten aus Egenburg aber doch noch Ersatz.

„Es war wichtig, überhaupt zu spielen, das Ergebnis eher zweitrangig“, bekundete Muck nach einer stottrigen ersten und einer besser geschmierten zweiten Halbzeit. Die Treffer beim 5:0-Erfolg für den Kreisliga-Aufsteiger erzielten Felix Felber (2), Javier Chamorro, Adrian Chamorro und Thomas de Prato.