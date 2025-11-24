TSV Poing marschiert und freut sich über Debüttreffer von Talent Chamorro

Seine Tabellenführung in der Kreisklasse 6 (München) hat der TSV Poing mit dem am Ende wiederum souveränen 5:1-Erfolg über den TSV Zorneding II eindrucksvoll untermauert. Ohne Spielertrainer Stefan de Prato (muskuläre Probleme), dafür aber mit einem Blitzstart rutschte Poing in die vorletzte Partie des Kalenderjahres.

Einen unstrittigen Handelfmeter verwandelte Florent Bobaj zur 1:0-Führung (7.). Und der Ligaprimus blieb spielbestimmend, kassierte aber in der 18. Minute nach einem Eckball und reichlich Unordnung im eigenen Strafraum das 1:1 durch Ralph Grillmayer. Poing rückte den Lapsus mit dem 2:1 und dem Doppelpack von Florent Bobaj nach einem laut Co-Trainer Florian Muck „richtig schönen Spielzug“ mit weitem Ball nach außen und Hereingabe ins Zentrum zurecht (21.). Thomas de Prato legte gleich noch das 3:1 nach (25.).

Gegen Ende der ersten Halbzeit kam der Gast etwas besser ins Spiel, aber nicht zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte traf Daniel Graßnick (70.) zum 4:1. Auch Einwechselakteur Adrian Chamorro durfte über ein Tor zum 5:1 (87.) jubeln. „Das freut mich besonders. Er hat etwas unglücklich agiert in den letzten Spielen und jetzt endlich sein erstes Tor bei den Herren erzielt“, lobte Florian Muck das Talent aus der eigenen Jugend.

„Unterm Strich war der Sieg ungefährdet und die Mannschaft hat eine super Teamleistung gezeigt.“ Zur Belohnung bekommen die Akteure von Muck und Stefan de Prato einen trainingsfreien Dienstag, ehe am Mittwoch noch die Jahresabschlusspartie gegen Haar ansteht.