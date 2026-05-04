TSV Poing feiert in Glonn den Kreisliga-Aufstieg

In der 86. Spielminute hatte Glonns Knipser Martin Huber mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 den Poinger Feierzug nochmal kurz in den Bahnhof zurückgeschoben. Doch um kurz vor 16 Uhr erhielt der Poinger Party-Express mit dem Abpfiff grünes Licht – nächster Halt: Kreisliga.
„Diese Saison hat mich so viele Nerven gekostet“, war Poings mehrfach biergeduschter und bierseeliger Spielertrainer Stefan de Prato verständlicherweise am frühen Sonntagabend keineswegs mehr an einer dezidierten Spielanalyse zum 2:1-Auswärtssieg gegen den ASV Glonn interessiert. „Ist mir sch...egal! „Wir haben zwei Tore geschossen, Glonn eins, und jetzt haben wir es endlich geschafft und sind Meister!“
Dafür, dass die Gäste ihre Titelfeier nach der Pokalübergabe durch BFV-Spielgruppenleiter Mario Hüneburg vor Ort recht kurz hielten, war ASV-Coach Alexander Niedermayer fast schon dankbar. „Auf gar keinen Fall hätten wir mitgefeiert, dafür war der Spielverlauf zu bitter. Dieser Punkt hätte uns gutgetan.“ Etwas Trost spendete die Hohenbrunner 0:4-Pleite in Kirchseeon, wodurch der Rückstand des Tabellenschlusslichts ASV weiter sechs Zähler auf den Relegationsrang beträgt.
Einen Zwei-Klassen-Unterschied, der die beiden Teams im Sommer trennen könnte, konnten die über 200 Fußballfans an der Wiesmühlstraße keinesfalls erkennen. „Das war nicht mal ein Ein-Klassen-Unterschied, eher wie der Achte gegen den Siebten“, sah Niedermayer die TSV-Meisterelf „zu keiner Sekunde besser“ an. „Aber es ist dann eben gelaufen, wie es bei uns immer läuft.“
Poings Petrit Bobaj nutzte bereits in der dritten Spielminute einen laut Niedermayer „haarsträubenden Fehler“ der Platzherren zum 1:0-Führungstreffer aus. Der daraufhin folgende Lattenknaller von Glonns Martin Sellmer sowie der „saudumm“ verursachte Foulelfmeter für die Gäste war auch für Niedermayer bezeichnend für ein faktisches Duell Letzter gegen Erster. Florent Bobaj verwandelte vom Punkt zum 0:2 (29.).
„Mehr hatten die nicht, weil sie immer nur lange Bälle gespielt haben, die sie nicht durchgebracht haben“, ärgerte sich der Glonner Übungsleiter über die fehlende Effizienz auf seiner Seite. „Charakterlich und von der Einstellung her kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Wir hatten unsere Chancen für zwei, drei Tore. Aber das 1:2 fällt dann zu spät.“