TSV Poing feiert in Glonn den Kreisliga-Aufstieg

FB Poing KK Meister Trainer Stefan de Prato – Foto: Sro

Die TSV Poing sichert sich mit einem 2:1-Sieg in Glonn vorzeitig den Titel in der Kreisklasse 6. Doch der Aufstieg kostete Trainer Stefan de Prato viele Nerven.

In der 86. Spielminute hatte Glonns Knipser Martin Huber mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 den Poinger Feierzug nochmal kurz in den Bahnhof zurückgeschoben. Doch um kurz vor 16 Uhr erhielt der Poinger Party-Express mit dem Abpfiff grünes Licht – nächster Halt: Kreisliga.

„Diese Saison hat mich so viele Nerven gekostet“, war Poings mehrfach biergeduschter und bierseeliger Spielertrainer Stefan de Prato verständlicherweise am frühen Sonntagabend keineswegs mehr an einer dezidierten Spielanalyse zum 2:1-Auswärtssieg gegen den ASV Glonn interessiert. „Ist mir sch...egal! „Wir haben zwei Tore geschossen, Glonn eins, und jetzt haben wir es endlich geschafft und sind Meister!“

Dafür, dass die Gäste ihre Titelfeier nach der Pokalübergabe durch BFV-Spielgruppenleiter Mario Hüneburg vor Ort recht kurz hielten, war ASV-Coach Alexander Niedermayer fast schon dankbar. „Auf gar keinen Fall hätten wir mitgefeiert, dafür war der Spielverlauf zu bitter. Dieser Punkt hätte uns gutgetan.“ Etwas Trost spendete die Hohenbrunner 0:4-Pleite in Kirchseeon, wodurch der Rückstand des Tabellenschlusslichts ASV weiter sechs Zähler auf den Relegationsrang beträgt.