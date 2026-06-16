TSV Poing feiert Dreifach-Aufstieg mit Trip nach Jesolo

Sie feierten ihren Aufstieg gemeinsam am Strand von Jesolo: die U23 und ddas Frauenteam des TSV Poing. – Foto: Verein

Viele Aufstiegsfeiern liegen hinter den Fußballern des TSV Poing. Drei Erwachsenenmannschaften haben den Sprung in die nächste Klasse realisiert: die Herren I in die Kreisliga, die Herren II (U23) in die A-Klasse und die Frauen in die Kreisklasse. Die letzten beiden Formationen unternahmen – dank der Unterstützung des Fördervereins – am Wochenende einen gemeinsamen Abschlusstrip nach Jesolo. „Das war wirklich ein cooler Ausflug mit den Damen und Jungs der U23“, zog Frauencoach Ralf Ebenhög ein zufriedenes Fazit. Das Hotel lag nur 150 Meter vom Strand, die Geselligkeit kam nicht zu kurz. „Ich habe ja schon ein paar Feiern in meiner Fußballerzeit erlebt, aber diese war eine der besseren.“ Mit am Strand waren die A-Klasse-Meisterinnen (vorne, v.l.) Melanie Hausschildt, Teresa Schwartz, Done Finauer, Vivien Wappler, Celina Nura, Chiara Trisolino und Trainer Ralf Ebenhög sowie von der U23, Vizemeister der B-Klasse 6, (hinten, von links) Joas Birner, Trainer Max von Schwarzer, Tim Rudas, Lenny Voß, Felix Blumoser, Felix Felber, Florian Bode, Florian Scherer, Lukas Lepple, Tim Donaubauer, Jonas Krötz, Noa Lucic, Niklas Koller, Florian Francaj, Simon Seidel, Erion Zeqiraj, Philipp Bürgermeier, Moritz Benkert, Enis Zogaj, Matthias Schwarz und Nino Siebert. Im Bild fehlt Amelia Pyrek.