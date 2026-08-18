TSV Poing empfängt TSV Ebersberg: Erstes Duell seit zwölf Jahren

TSV Ebersberg (grün) Felix Hoppe --- vs Anzing/Parsdorf Alexander Dausch – Foto: SRO

Der Kreisligaaufsteiger trifft heute im Toto-Pokal auf den TSV Ebersberg. Das letzte Pflichtspiel der beiden Vereine liegt zwölf Jahre zurück.

Im Rahmen der zweiten Runde des Toto-Pokals empfängt der Kreisligaaufsteiger TSV Poing heute den TSV Ebersberg. Ein kurzer und auch sehr langer Blick zurück in die Historie der beiden Vereine: Auch das letzte Pflichtspiel fand im Rahmen dieses Wettbewerbs statt, im August 2014 siegte der TSV Poing mit 6:3 nach Elfmeterschießen. Die bislang letzte Punktspielpartie liegt sogar bereits 26 Jahre zurück. Im Mai 2010 siegte der TSV Ebersberg mit 4:0 und stieg anschließend wieder in die Bezirksliga auf.

Die Partie wäre eigentlich bereits am vergangenen Wochenende terminiert gewesen, die beiden Teams einigten sich aufgrund der damit verbundenen Schwierigkeiten mit den vereinbarten Vorbereitungspartien auf das heutige Datum. „Für uns ist es noch einmal ein richtiger Härtetest“, erwartet Ebersbergs Trainer Michael Hieber mehr Gegenwehr als zuletzt im Test gegen den FC Anzing-Parsdorf.

Dabei gewannen die Eber am Samstag deutlich mit 8:2 (Torschützen: Schmidmaier (3), Obermair, Kisungu, Hoppe, Sabatier, Markio; Torschützen Anzing/Paarsdorf: Ovcarik, Helmich). Aufgrund der eigenen Überlegenheit gegen einen an diesem Tag nicht präsenten Gegner fehlt Hieber aber auch ein Indikator für die eigene Leistungsstärke.

Diesen möchte Poing laut Co-Trainer Florian Muck abgeben: „Es ist gegen Ebersberg schon ein wenig ein Prestigeduell. Und hergeschenkt wird nichts!“