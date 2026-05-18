TSV Poggenhagen präsentiert ersten Neuzugang

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Der TSV Poggenhagen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Felix Wenzel wechselt vom SC Steinhude an die Ilschenheide.

Der TSV Poggenhagen hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben: Felix Wenzel schließt sich dem Verein vom SC Steinhude an.

Der zentrale Mittelfeldspieler soll insbesondere das Zentrum verstärken und zusätzliche Impulse im Offensivspiel setzen. Nach Einschätzung des Trainerduos bringt Wenzel neben Spielübersicht und technischem Verständnis auch körperliche Robustheit sowie Torgefahr mit.