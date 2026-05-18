TSV Poggenhagen präsentiert ersten Neuzugang

Der TSV Poggenhagen hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Felix Wenzel wechselt vom SC Steinhude an die Ilschenheide.
Der TSV Poggenhagen hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben: Felix Wenzel schließt sich dem Verein vom SC Steinhude an.
Der zentrale Mittelfeldspieler soll insbesondere das Zentrum verstärken und zusätzliche Impulse im Offensivspiel setzen. Nach Einschätzung des Trainerduos bringt Wenzel neben Spielübersicht und technischem Verständnis auch körperliche Robustheit sowie Torgefahr mit.
Bereits in den ersten Trainingseinheiten hinterließ der Neuzugang einen positiven Eindruck. Vor allem seine Spielweise, seine Präsenz im Zentrum und seine mannschaftsdienliche Art wurden hervorgehoben.
Mit der Verpflichtung setzt der TSV Poggenhagen frühzeitig ein Zeichen für die kommende Spielzeit und erweitert den Kader um einen weiteren Spieler für das Mittelfeld.