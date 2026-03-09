TSV Plön verlässt Relegationsplatz mit 4:0-Kantersieg gegen Suchsdorf

Jens Henningsen ist wieder back. Dem Offensivspieler gelangen zwei Tore. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Plön hat im Abstiegskampf ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Auf dem nigelnagelneuen Kunstrasen im Schiffsthal-Stadion gewannen die Gastgeber das Sechs-Punkte-Spiel gegen den Suchsdorfer SV klar mit 4:0 und gaben damit den Relegationsplatz zur Kreisliga an die Kieler ab. Für den SSV war es ein bitterer Nachmittag, der Trainer Dennis Guscinas sichtlich enttäuscht zurückließ.

Traumstart auf neuem Kunstrasen Plön erwischte einen perfekten Start und stellte früh die Weichen. Bereits früh schloss Jens Henningsen einen Angriff über die linke Seite zur 1:0-Führung ab, nachdem ihn Tom Kohnke mustergültig bedient hatte. „Dabei kam uns zugute, dass wir bereits in der 4. Minute durch Henningsen, nach schöner Vorarbeit von Kohnke, in Führung gehen konnten“, sagte TSV-Trainer Matthias Falk.

Angetrieben von der frühen Führung spielte Plön mit viel Selbstvertrauen nach vorne. „Gegen ein insbesondere im Mittelfeld sehr kombinationssicheres Team aus Suchsdorf konnten wir einen wichtigen Heimsieg, der aus unserer Sicht auch in der Höhe verdient war, einfahren“, betonte Falk. Sein Team erspielte sich ein klares Chancenplus, verpasste aber zunächst eine höhere Führung, unter anderem als Kohnke nur den Pfosten traf. Henningsen schnürt den Doppelpack Die Gäste aus Suchsdorf fanden kaum Zugriff auf die Partie. „Wir haben absolut verdient verloren, Plön hat es auch in der Höhe verdient“, räumte SSV-Coach Guscinas ein. „Wir hatten heute von vorne bis hinten ein schwaches Spiel. Bis auf ein paar Halbchancen haben wir kaum was zustande bekommen.“

Dem Suchsdorfer Trainerduo Mischa Wolf (li.) und Dennis Guscinas verschlug es bei der unterirdischen Leistung die Sprache. – Foto: Ismail Yesilyurt

Kurz vor der Pause schlug Plön erneut zu – wieder durch Henningsen und wieder nach einem Angriff über Kohnke. Falk sprach von „einer Kopie des ersten Treffers“, der in der 43. Minute die 2:0-Pausenführung brachte. Suchsdorf wirkte nun sichtbar angeknockt, während der TSV mit der Führung im Rücken weiter befreit aufspielen konnte. Plön dominiert auch nach der Pause Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Plön blieb das klar zielstrebigere Team. „In der 2. Halbzeit hatten wir weiterhin ein deutliches Chancen-Übergewicht“, so Falk. Die logische Folge war der dritte Treffer: Nach einer Ecke und einem weiteren Aluminiumtreffer staubte Nahne Schmäschke in der 61. Minute zum 3:0 ab.

Nahne Schmäschke (re., TSV Plön) erhöht sein Torkonto auf fünf Treffer. – Foto: Ismail Yesilyurt