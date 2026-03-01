TSV Plön trifft zu spät beim 1:2 gegen den Wiker SV

Das Tor von Nico Otto (Wiker) ebnete den Weg zum Erfolg in Plön. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Verbandsliga Ost bleibt der Wiker SV beim Re-Start auf der Erfolgsspur. Beim Tabellen-13. TSV Plön gewann die Auswahl von Cheftrainer Dannie Osterhoff mit 2:1 und bleibt damit als Tabellenvierter weiterhin in Lauerstellung zu den Top drei.

Nico Otto macht halbes Dutzend voll Nico Otto mit seinem sechsten und Kapitän und Mittelfeldstratege Bennet von Roennen mit seinem fünften Saisontor sorgten für die Siegtreffer. Das 1:2 durch Plöns Tjark Nerger in der Nachspielzeit tangierte die Spannung nicht mehr.

Team von Matthias Falk macht zwei „krasse Fehler“ zu viel „Aus unserer Sicht ein klassisches Unentschieden-Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte.

Leider haben wir den WSV zweimal, jeweils zu Beginn der Halbzeiten, mit krassen Fehlern zu den Gegentoren eingeladen. Ansonsten neutralisierten sich beide Mannschaften“, bilanzierte Plöns Trainer Matthias Falk nach dem Spiel. Dabei wurden die Gastgeber mit dem frühen Rückstand kalt erwischt im ersten Pflichtspiel auf beiden Seiten. Das erhöhte den Druck auf die junge Plöner Truppe, die im Abstiegskampf steckt. Auch gleich nach dem Seitenwechsel kam die erste Hiobsbotschaft aus der Plöner Box. Die Plöner erhöhten danach den Druck, aber unsauberes Passspiel und fehlende Konsequenz im Abschluss sorgten weiter für die Null auf der Habenseite.

„In der 69. Minute wurde uns aus unserer Sicht ein klarer Elfmeter verweigert, als Elsner im Strafraum gefoult wurde“, bemerkte der Plöner Übungsleiter.

Der TSV Plön war dem favorisierten Wiker SV ein ebenbürtiger Gegner. – Foto: Ismail Yesilyurt