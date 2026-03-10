TSV Plön empfängt SG Sarau/Bosau zum Flutlichtspiel

Bereits heute Abend steht für den TSV Plön das nächste Heimspiel an. Um 19:30 Uhr empfängt das Team im Schiffsthalstadion die SG Sarau/Bosau – einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, gegen den man im Hinspiel noch knapp unterlag.

Für den TSV Plön geht es Schlag auf Schlag. Nur wenige Tage nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den Suchsdorfer SV wartet bereits die nächste Aufgabe. Am heutigen Abend gastiert die SG Sarau/Bosau im Schiffsthalstadion, Anpfiff der Partie ist um 19:30 Uhr.

Der jüngste Sieg dürfte den Gastgebern Rückenwind geben. Mit dem klaren 4:0 gegen Suchsdorf sammelte Plön wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Aktuell rangiert der TSV mit 19 Punkten aus 19 Spielen auf Platz zwölf.

Die Gäste reisen hingegen aus einer anderen Tabellenregion an. Die SG Sarau/Bosau steht mit 30 Punkten aus 18 Partien auf Rang fünf. Am vergangenen Spieltag musste das Team allerdings eine 0:3-Niederlage beim TSV Altenholz hinnehmen.

Auch das Hinspiel ging an Sarau/Bosau. Damals setzte sich die SG mit 2:1 durch.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt die unterschiedlichen Ausgangspositionen: Während Sarau/Bosau den Kontakt zur Spitzengruppe hält, kämpft Plön darum, den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen zu vergrößern. Ein weiterer Heimsieg könnte dabei helfen, den Aufwärtstrend nach dem Erfolg gegen Suchsdorf zu bestätigen.