TSV Pfedelbach zum Jahresabschluss in der Landesliga gegen Crailsheim

Am Samstag, den 3. Dezember 2022 um 14.00 Uhr spielt unsere Landesliga-Elf zu Hause im Hohenlohe-Derby gegen den TSV Crailsheim.

Ein Vorbericht, Infos zum Gegner, das Sportplatzblättle und die Spielpaarungen zum 19. Spieltag sind bereits online.



Vorbericht des Abteilungsleiters:

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste,

ich freue mich Sie an diesem Samstag zur letzten Landesligapartie des Jahres gegen den TSV Crailsheim in Pfedelbach begrüßen zu dürfen. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Sponsoren.

Nach dem wichtigen und hochverdienten Sieg gegen Oppenweiler-Strümpfelbach erwischte unser Team in Allmersbach einen rabenschwarzen Tag und musste am Ende mit 1:3 die Heimreise antreten. Vergangenen Samstag beim Verbandsligaabsteiger Neckarrems reichte es am Ende zu einem 1:1 unentschieden. Unser Team zeigt in dieser Saison leider noch nicht die notwendige Konstanz. Haupt-„Manko“ ist jedoch die Chancenauswertung. Oft bringen wir uns selbst um den verdienten Lohn, da beste Torchancen nicht verwertet werden. Sicherlich ein Punkt, an dem für die Rückrunde gearbeitet werden muss.

Heute haben wir einen weiteren Verbandsligaabsteiger zu Gast in Pfedelbach. Die Crailsheimer sind beinahe einziger Verfolger des Tabellenführers aus Neckarsulm. Die Favoritenrolle des Spiels ist also klar vergeben. Trotzdem möchte ich unser Team in der Partie noch lange nicht abschreiben. Mit entsprechender Einstellung und Einsatz-freude kann eine Überraschung möglich sein.

Ich wünsche unserem Team viel Glück und hoffe fest auf einen Pfedelbacher Sieg!

Den Schiedsrichter der Begegnung, Herrn Manuel Schmauß vom SV Morsbach sowie an den Linien Timo Bach (TSG Waldenburg) und Niklas Waldvogel (TSV Kupferzell), darf ich in Pfedelbach herzlich begrüßen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Manuel Schmauß (SV Morsbach)

Schiedsrichterassistent 1: Timo Bach (TSG Waldenburg)

Schiedsrichterassistent 2: Niklas Waldvogel (TSV Kupferzell)

Spielbeginn: 14.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Samstag, 03.12.2022 ab 14.00 Uhr)

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe Pfedelbacher, liebe TSV-Fans,

zum Heimspiel gegen den TSV Crailsheim möchte ich euch herzlich begrüßen.

Ebenfalls willkommen heißen, möchte ich unsere Gäste, sowie das Schiedsrichtergespann der heutigen Begegnung.

1:1 Unentschieden in Neckarrems.

Es war das erwartet intensive Spiel. Halbzeit eins ging meiner Meinung nach an Neckarrems, die dann doch die ein bis zwei Chancen mehr auf Ihrem Konto hatten.

Halbzeit zwei ging klar an meine Mannschaft. Trotz etwas weniger Ballbesitz hatten wir richtig gute Chancen. In vier bis fünf Situationen hat die Präzision beim letzten Pass gefehlt, um in sehr gute Abschlusssituationen zu kommen.

Dazu kam leider, dass uns zwei ganz klare Vorteile vom Schiedsrichter weggepfiffen wurden. Beide Aktionen waren eine 2:1 Überzahl Situation in Tornähe. Schade, das waren leider sehr unglückliche Entscheidungen, des ansonsten sehr guten Schiedsrichters. Generell war das Schiedsrichter-Team sehr gut und kommunikativ. Bleiben wir bei uns. Meine Männer haben in der zweiten Halbzeit mit sehr viel Disziplin und Laufbereitschaft keine nennenswerte Chance zugelassen. Das war eine klasse Leistung meiner Mannschaft.

Weiter geht’s. Letztes Heimspiel gegen Crailsheim:

In diesem Spiel gehen wir seit langem mal wieder als krasser Außenseiter in ein Spiel. Crailsheim hat sich nach einem eher durchwachsenen Saisonstart brutal gefangen und punkten Woche für Woche. Zum Abschluss kommt somit nochmal ein richtiges Brett auf uns zu. Technisch, taktisch und offensiv ist Crailsheim mit Türkspor Neckarsulm für mich einfach nochmal eine Klasse für sich. Da kommt eine sehr schwierige, aber nicht unmögliche Aufgabe auf uns zu. An diesem Tag gilt es nochmal alle Spieler aus 1., 2. Mannschaft und AH zusammenzukratzen, alle Kräfte zu mobilisieren und nochmal alles rauszufeuern, was der Körper hergibt. Kommen wir in unseren Kampfmodus, kommen wir an unser Limit, dann fehlt nur noch eins:

Die lauteste Unterstützung von euch liebe Pfedelbacher und Pfedelbacherinnen!