TSV Pfedelbach übernimmt die Tabellenführung der Bezirksliga Franken

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Franken gingen die Spitzenteams voran und erzielten klare Siege. TSV Pfedelbach bleibt an der Spitze der Tabelle, während TSV Erlenbach mit einem beeindruckenden 5:0 gegen den FSV Friedrichshaller SV glänzte. Auch Aramäer Heilbronn musste sich gegen Sportfreunde Lauffen geschlagen geben, und die Partie zwischen SG Sindringen/Ernsbach und SG Stetten/Kleingartach endete mit einem 1:1-Unentschieden.

In einem spannenden Duell zwischen SG Sindringen/Ernsbach und SG Stetten/Kleingartach trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Lukas Endreß erzielte das erste Tor für Sindringen/Ernsbach in der 77. Minute, doch nur zehn Minuten später glich Marcel Oechsner für Stetten/Kleingartach aus (87.).

SG Bad Wimpfen gewann mit 2:1 gegen SV Schluchtern. Matthias Geiger brachte Bad Wimpfen in der 12. Minute in Führung. Maurice Gysinn baute die Führung auf 2:0 in der 42. Minute aus, bevor Niklas Echtenacher kurz vor der Halbzeit auf 1:2 verkürzte (45.). Schluchtern musste zudem mit einer Roten Karte für Fabian Kirsten (30.) kämpfen.

SV Leingarten und SV Wachbach trennten sich mit 2:2. Robin Guldi brachte Leingarten mit einem Doppelpack in Führung, zunächst in der 14. Minute und dann per Foulelfmeter in der 53. Minute. Doch Wachbach kämpfte sich zurück: Jannik Wolfarth glich in der 26. Minute aus, und Simon Kißling erzielte den Ausgleich in der 81. Minute.

Sportfreunde Lauffen setzte sich mit 2:1 gegen Aramäer Heilbronn durch. Tobias Pratz brachte Lauffen in der 13. Minute in Führung und baute diese in der 53. Minute aus. David Gotovac glich für Heilbronn in der 15. Minute aus, aber Pratz sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. ---

TSV Erlenbach ließ gegen FSV Friedrichshaller SV nichts anbrennen und gewann mit 5:0. Leon Winter traf doppelt, zunächst in der 18. und dann in der 28. Minute. Laurin Karle steuerte ebenfalls zwei Tore bei (40. und 56. Minute), und Marvin Heide rundete den klaren Sieg mit einem Tor in der 61. Minute ab. ---

In der Partie zwischen TSG Öhringen und TG Böckingen gab es kein Tor zu sehen. Beide Mannschaften trennten sich 0:0. ---

TSV Pfedelbach besiegte den FC Union Heilbronn mit 3:1 und übernahm damit die Tabellenführung. Tobias Lösch brachte Pfedelbach bereits in der 13. Minute in Führung und baute diese in der 56. Minute weiter aus. Philipp Ehrle erzielte das 3:0 in der 69. Minute. Der Anschlusstreffer von Vlerson Sallahu in der 74. Minute für Union Heilbronn änderte nichts am Ausgang des Spiels. In der 82. Minute sah Altin Hoxha für den FC Union Heilbronn die Gelb-Rote Karte wegen Unsportlichkeit.

---

SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim gewann mit 2:1 gegen FSV Schwaigern. Daniel Wischke brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung. Paul Maier glich für Schwaigern in der 69. Minute aus, doch Yannik Stein erzielte in der 87. Minute das entscheidende Tor für Markelsheim und sicherte den Auswärtssieg.