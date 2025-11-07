 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
TSV Pfedelbach siegt knapp – SG Sindringen/Ernsbach verliert

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei der SG Sindringen/Ernsbach hat der TSV Pfedelbach heute den 12. Spieltag der Bezirksliga Franken eröffnet. Die Gäste festigten mit diesem Erfolg ihre Position in der erweiterten Spitzengruppe.

Heute, 19:30 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
0
1
Abpfiff
+Video

Der TSV Pfedelbach hat sich in einem kampfbetonten Spiel durchgesetzt und drei wertvolle Punkte aus Sindringen entführt. Vor 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Jann Baust in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der Sindringen/Ernsbach alles versuchte, um den Rückstand wettzumachen. Doch die Defensive des TSV Pfedelbach stand und bewahrte den knappen Vorsprung.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
14:30

Sportfreunde Untergriesheim fordert Aramäer Heilbronn im Spitzenduell zwischen Verfolger (19 Punkte) und Primus (26 Punkte, 34:7). Die Gastgeber brauchen Effizienz, der Tabellenführer bringt Statik und defensive Stabilität mit.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
14:30

Sportfreunde Lauffen geht als Zweiter (24 Punkte, 26:10) favorisiert in das Duell mit SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (5 Punkte). Geduld gegen tiefe Staffelung und Tempo über die Flügel dürften das Bild prägen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
14:30live

FC Union Heilbronn (18 Punkte, 15:13) misst sich mit TG Böckingen (22 Punkte, 30:12). Die Hausherren setzen auf Balance, der Gast auf Wucht im letzten Drittel – Kleinigkeiten bei Standards können entscheiden.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
14:30

FSV Friedrichshaller SV (19 Punkte, 20:13) empfängt TSV Neuenstein (9 Punkte, 17:24). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, der Außenseiter braucht klare Konterwege.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
14:30live

TSV Botenheim (14 Punkte, 24:35) trifft auf SG Stetten/Kleingartach (7 Punkte, 13:27). In einem Kellerduell mit offener Kante werden Fehlervermeidung und zweite Bälle überproportional wirken.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
14:30

SV Wachbach (13 Punkte, 16:29) spielt gegen SGM Mulfingen/Hollenbach (9 Punkte, 20:32). Stabilität und klare Zuteilungen in der Defensive sind Pflicht, sonst kippt das Spiel über Umschaltmomente.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
14:30

TSV Erlenbach (10 Punkte, 12:34) empfängt FSV Schwaigern (20 Punkte, 32:19). Der Favorit bringt mehr Torgefahr und Form mit, der Gastgeber setzt auf kompakte Räume und Effizienz.

