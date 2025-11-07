TSV Pfedelbach siegt knapp – SG Sindringen/Ernsbach verliert

Mit einem hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg bei der SG Sindringen/Ernsbach hat der TSV Pfedelbach heute den 12. Spieltag der Bezirksliga Franken eröffnet. Die Gäste festigten mit diesem Erfolg ihre Position in der erweiterten Spitzengruppe.
Der TSV Pfedelbach hat sich in einem kampfbetonten Spiel durchgesetzt und drei wertvolle Punkte aus Sindringen entführt. Vor 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen in der 22. Minute durch Jann Baust in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der Sindringen/Ernsbach alles versuchte, um den Rückstand wettzumachen. Doch die Defensive des TSV Pfedelbach stand und bewahrte den knappen Vorsprung.
