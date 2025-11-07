TSV Pfedelbach reist zum Flutlichtduell, Abstiegskampf in Wachbach

SG Sindringen/Ernsbach empfängt TSV Pfedelbach – der Zehnte (13 Punkte, 15:20) trifft auf den Siebten (18 Punkte, 24:20). Kompakte Ordnung gegen mehr Durchschlagskraft: wer die Mitte kontrolliert, setzt das erste Signal.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim fordert Aramäer Heilbronn im Spitzenduell zwischen Verfolger (19 Punkte) und Primus (26 Punkte, 34:7). Die Gastgeber brauchen Effizienz, der Tabellenführer bringt Statik und defensive Stabilität mit.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen geht als Zweiter (24 Punkte, 26:10) favorisiert in das Duell mit SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (5 Punkte). Geduld gegen tiefe Staffelung und Tempo über die Flügel dürften das Bild prägen.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC Union Heilbronn (18 Punkte, 15:13) misst sich mit TG Böckingen (22 Punkte, 30:12). Die Hausherren setzen auf Balance, der Gast auf Wucht im letzten Drittel – Kleinigkeiten bei Standards können entscheiden.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV (19 Punkte, 20:13) empfängt TSV Neuenstein (9 Punkte, 17:24). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, der Außenseiter braucht klare Konterwege.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Botenheim (14 Punkte, 24:35) trifft auf SG Stetten/Kleingartach (7 Punkte, 13:27). In einem Kellerduell mit offener Kante werden Fehlervermeidung und zweite Bälle überproportional wirken.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wachbach (13 Punkte, 16:29) spielt gegen SGM Mulfingen/Hollenbach (9 Punkte, 20:32). Stabilität und klare Zuteilungen in der Defensive sind Pflicht, sonst kippt das Spiel über Umschaltmomente.
So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach (10 Punkte, 12:34) empfängt FSV Schwaigern (20 Punkte, 32:19). Der Favorit bringt mehr Torgefahr und Form mit, der Gastgeber setzt auf kompakte Räume und Effizienz.