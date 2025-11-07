 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
TSV Pfedelbach reist zum Flutlichtduell, Abstiegskampf in Wachbach

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Franken verspricht viel Spannung. Während die Favoriten ihre Positionen festigen wollen, hoffen die Verfolger auf Ausrutscher – und unten zählen Disziplin, Standards und eine niedrige Fehlerquote doppelt.

Heute, 19:30 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
19:30live

SG Sindringen/Ernsbach empfängt TSV Pfedelbach – der Zehnte (13 Punkte, 15:20) trifft auf den Siebten (18 Punkte, 24:20). Kompakte Ordnung gegen mehr Durchschlagskraft: wer die Mitte kontrolliert, setzt das erste Signal.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
14:30

Sportfreunde Untergriesheim fordert Aramäer Heilbronn im Spitzenduell zwischen Verfolger (19 Punkte) und Primus (26 Punkte, 34:7). Die Gastgeber brauchen Effizienz, der Tabellenführer bringt Statik und defensive Stabilität mit.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
14:30

Sportfreunde Lauffen geht als Zweiter (24 Punkte, 26:10) favorisiert in das Duell mit SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim (5 Punkte). Geduld gegen tiefe Staffelung und Tempo über die Flügel dürften das Bild prägen.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
14:30live

FC Union Heilbronn (18 Punkte, 15:13) misst sich mit TG Böckingen (22 Punkte, 30:12). Die Hausherren setzen auf Balance, der Gast auf Wucht im letzten Drittel – Kleinigkeiten bei Standards können entscheiden.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
14:30

FSV Friedrichshaller SV (19 Punkte, 20:13) empfängt TSV Neuenstein (9 Punkte, 17:24). Viel spricht für längere Ballbesitzphasen der Gastgeber, der Außenseiter braucht klare Konterwege.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
14:30

TSV Botenheim (14 Punkte, 24:35) trifft auf SG Stetten/Kleingartach (7 Punkte, 13:27). In einem Kellerduell mit offener Kante werden Fehlervermeidung und zweite Bälle überproportional wirken.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
14:30

SV Wachbach (13 Punkte, 16:29) spielt gegen SGM Mulfingen/Hollenbach (9 Punkte, 20:32). Stabilität und klare Zuteilungen in der Defensive sind Pflicht, sonst kippt das Spiel über Umschaltmomente.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
14:30

TSV Erlenbach (10 Punkte, 12:34) empfängt FSV Schwaigern (20 Punkte, 32:19). Der Favorit bringt mehr Torgefahr und Form mit, der Gastgeber setzt auf kompakte Räume und Effizienz.

