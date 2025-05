TSV Pfedelbach: Noch zwei Tage bis zum Pokalfinale

FINALE im ebmpapst Bezirkspokal Franken! Nach einem Freilos und sechs Siegen in Michelbach/Wald 2, gegen Amrichshausen, in Brackenheim, gegen Öhringen, in Michelbach/Wald und in Weißbach stehen wir erstmals nach 1970 wieder im Finale des ebmpapst Bezirkspokal Franken. Dort treffen wir auf die Spfr. Untergriesheim, den Meister aus der Kreisliga A2 Franken. Die Spfr. Untergriesheim spielten in der ersten Pokalrunde bei der GSV Eibensbach und gewannen locker mit 6:0. In der zweiten Runde gewannen die Spfr. ebenfalls auswärts beim TSV Botenheim II mit 3:1. Anschließend gab es in Runde drei ein wahres Torvestifal und man gewann beim SSV Auenstein mit 6:3. In Runde vier gewann man bei der TGV Beilstein II klar mit 8:1. Im Achtelfinale hatte man dann zum ersten Mal ein Heimspiel und dieses wurde richtig spannend. Nach 90 Minuten stand es 1:1 und es ging direkt ins Elfmeterschießen. Dort setzten sich die Spfr. mit 5:4 durch. Im Viertelfinale hatte man erneut Heimrecht und konnte den Bezirksligisten und Titelverteidiger aus dem Unterland, FC Union Heilbronn, mit 3:1 aus dem Pokal werfen. Im Halbfinale bekam man es zu Hause mit dem Tabellenführer der Kreisliga A3, der SGM Mulfingen/Hollenbach II zu tun. Mit 1:0 wurde das Spiel knapp gewonnen und somit zog man ins Finale ein. Pfedelbach darf die klassentieferen Spfr. auf keinen Fall unterschätzen. Untergriesheim spielte bis letzte Saison noch lange Jahre in der Bezirksliga, musste aber wegen der Abstiegsregelung durch die Bezirksreform in die Kreisliga A2 absteigen. Im Finale des Pokals wird erneut mit einem Schiedsrichtergespann gespielt.

Vorbericht des Abteilungsleiters:

Liebe Fans des TSV,

sehr verehrte Gäste,

ich freue mich Sie heute zum Pokalfinale des ebmpapst Bezirkspokals des Fußballbezirks Franken, der zum ersten Mal ausgespielt wird, in Künzelsau begrüßen zu dürfen.

Ein wahrhaft historischer Moment für unseren TSV. Zweimal standen wir bereits im Finale. 1954 gegen den TSV Schrozberg und wurden Pokalsieger. 1970 gegen den VfR Altenmünster, gegen den man leider das Nachsehen hatte. Nach 55 Jahren also wieder ein Finale.

Das Team hat eine tolle Saison gespielt, in der Liga noch Chancen auf den Wiederaufstieg in die Landesliga und mit dem Pokalfinale nun das Sahnehäupchen obendrauf.

Als Bezirksligist gehen wir natürlich als Favorit in die Partie gegen die Spfr. Untergriesheim. Das Team um Trainer Tim Beckbissinger wird es uns sicherlich nicht leicht machen. Die Spfr. haben eine beeindruckende Saison hingelegt. Bis auf den 2. Spieltag stand man die komplette Saison auf Platz 1. Aus 27 Partien gab es lediglich eine Niederlage (auswärts) und 3 Unentschieden. 110 geschossene Tore unterstreichen den Torhunger des Teams. Hier gilt es für unsere Defensive besonders auf Joshua Baur und Patrick Carvalho Acht zu geben.

Favoritenrolle hin oder her, am Ende wird die Tagesform entscheiden. Es gilt heute mit Leidenschaft und Einsatzwille alles zu geben, um nach über 70 Jahren den Pokal wieder nach Pfedelbach zu holen!

Das Schiedsrichtergespann des heutigen Spieltags darf ich herzlich begrüßen. Geleitet wird die Partie von Nicolas Ott (Schöntal). An den Linien assistieren Vanessa Eichhorn (Krautheim) und Malon Körber (Oberkessach). Als 4. Mann ist Steffen Rudolph (Amrichshausen) im Einsatz. Ich wünsche den Schiedsrichtern viel Erfolg und hoffe auf einen fairen Spielverlauf.

Alexander Frank

Abteilungsleiter

Schiedsrichter: Nicolas Ott (DJK SG Oberkessach)

1. Assistentin: Vanessa Eichhorn (TSV Krautheim)

2. Assistent: Malon Körber (DJK SG Oberkessach)

4. Offizieller: Steffen Rudolph (SC Amrichshausen)

Spielbeginn: 18.00 Uhr (Donnerstag, 29.05.2025)

Spielort: Heinz-Ziehl-Sportpark Künzelsau



Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (es wird bereits schon im Vorfeld getickert):

https://www.fupa.net/match/sportfreunde-untergriesheim-m1-tsv-pfedelbach-m1-250529

Coaching-Zone, das Wort des Trainers:

Liebe TSV-Fans, sehr geehrte Zuschauer,

zu unserem Pokalfinale gegen die Sportfreunde Untergriesheim in Künzelsau möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen.

Ein herzliches Willkommen geht insbesondere auch an den Schiedsrichter der heutigen Begegnung, Herrn Nicolas Ott, und an seine Assistenten, sowie an unseren Gegner aus Untergriesheim.

Voller Vorfreude blicken wir auf unser erstes Pokalfinale seit 1970, in dem sich uns die historische Chance bietet, den Bezirkspokal zum ersten Mal seit 1954 wieder nach Pfedelbach zu holen – diese Chance wollen wir unbedingt ergreifen und uns damit für eine hervorragende (Pokal-)Saison belohnen!

Dafür stehen wir im Finale vor einer besonders schweren Aufgabe. Zunächst einmal mussten wir mit den Liga-Niederlagen in Erlenbach und gegen Öhringen zwei heftige Rückschläge hinnehmen, die es nun innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten galt. Insbesondere die Derby-Niederlage gegen Öhringen war sehr bitter – zwar haben wir kämpferisch an diesem Tage alles abgerufen, waren aber gegen einen sehr passiven Gegner fußballerisch nicht in der Lage dessen starke Defensive nachhaltig zu fordern und öfter in Gefahr zu bringen. Wir waren im Spiel nach vorne nicht nur zu ungenau, sondern auch nicht variabel genug, haben zu wenig über die Flügel und zu viel durch das enge Zentrum gespielt. Doch dieses Spiel ist abgehakt, wir bleiben positiv und gehen selbstbewusst in dieses Finale, in dem wir uns auf unsere Stärken besinnen wollen!

Dabei hilft mit Sicherheit auch der Blick auf unseren langen und emotionalen Weg in das heutige Finale. Dem klaren 7-2 Auftaktsieg gegen den SC Michelbach/Wald II folgte ein knapper Sieg im Elfmeterschießen gegen den Ligakonkurrenten aus Amrichshausen, nachdem man zuvor eine 2-0 Führung verspielt hatte. Mindestens ebenso knapp war der dann folgende Last-Minute-Sieg über den VfL Brackenheim, dem im Achtelfinale ein verdienter und hart erkämpfter 3-1 Derbysieg über die TSG Öhringen folgte. Im Viertelfinale dann das nächste Derby beim SC Michelbach/Wald, das wir mit einem späten 2-0 erst kurz vor Schluss endgültig für uns entscheiden konnten. Vom 3-2 Halbfinalsieg bei der SGM Niedernhall/Weißbach bleibt dann besonders die Abwehrschlacht der letzten 10 Minuten in Erinnerung, als wir unsere Führung und damit den Finaleinzug leidenschaftlich verteidigt haben!

Auch unser heutiger Gegner aus Untergriesheim, hat einen langen Weg ins Finale hinter sich und dabei unter anderem die Bezirksligisten aus Lauffen und Heilbronn ausgeschaltet. Zudem wurden die Untergriesheimer mit einer beeindruckenden Überlegenheit Meister der Kreisliga A2, hierzu noch ganz herzlichen Glückwunsch! Allein die letzten drei Ligasiege der Sportfreunde – ein 7-0, 8-1 und ein 8-0 – zeigen die Offensivstärke unseres heutigen Finalgegners, der sicher mit größtmöglichem Selbstbewusstsein anreisen wird. Doch auch wir wissen um unsere Stärken und werden alles daran setzen diese am heutigen Tage voll abzurufen, um den Bezirkspokal mit nach Hause zu nehmen!

Die Finalkonstellation mit zwei sehr offensiv denkenden Teams verspricht nicht nur ein spannendes, sondern auch ein unterhaltsames Spiel, bei dem ich allen Beteiligten viel Spaß sowie einen fairen und verletzungsfreien Verlauf wünsche!

Nicolas Baur

Trainer TSV Pfedelbach

Stadionheft zum Finale:

Hier gibts das Sportplatzblättle zum durchblättern:

https://tsv-pfedelbach.de/3d-flip-book/heimspiel-2024-25-sonderheft-zum-pokalfinale-gegen-spfr-untergriesheim

Spielpaarung Finale:

Do. 29.05. | 18.00 Uhr in Künzelsau

Spfr. Untergriesheim - TSV Pfedelbach

Hier gehts zu den Spielpaarungen im ebmpapst Bezirkspokals

