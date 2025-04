TSV Pfedelbach muss die Tabellenführung wieder abgeben

Die TSG Öhringen setzte sich eindrucksvoll mit 7:0 gegen die SG Bad Wimpfen durch. Mert Sipahi brachte Öhringen früh in Führung (13.), und Philipp Schropp baute diese auf 2:0 aus (22.). Jonas Stegmeier (34.), Gbenga Daniel Adekoya (42.), Dionysios Pantelis (61.), Simon Wilske (62.) und Alessandro Cosentino (88.) erzielten die weiteren Tore und sicherten den klaren Sieg.

Aramäer Heilbronn siegte mit 5:2 gegen SC Amrichshausen. Nebojsa Simikic brachte Heilbronn früh in Führung (4.), doch Amrichshausen glich durch Tim Erhard aus (27.). Mikel Lucke erzielte den Führungstreffer für Amrichshausen per Foulelfmeter (38.). Doch Heilbronn zeigte eine starke Antwort: Jan Stascak brachte Heilbronn wieder in Führung (49.), und Simikic (58.), Stascak (76.) sowie Ermir Ahmati (90.+1) machten den 5:2-Sieg perfekt.

