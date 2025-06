TSV Pfedelbach: Infos zur Relegation um den Aufstieg in die Landesliga

Der TSV Pfedelbach hat sich durch den 6:1 Sieg am vorletzten Spieltag gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim den 2. Tabellenplatz in der Bezirksliga Franken gesichert und kann auch am letzten Spieltag in Ernsbach nicht mehr verdrängt werden.

Am Samstag, den 14.06.2025 um 15.30 Uhr findet nun in Neuenstein das erste Relegationsspiel zum Aufstieg in die Landesliga statt. Hier gibts alles Infos dazu:

Relegationsspiele in die Landesliga 1 (Stand: 01.06.2025):