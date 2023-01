TSV Pfedelbach II mit 4:1 Sieg gegen TSV Talheim II

Im ersten Vorbereitungsspiel zur Rückrunde der Saison 2022/23 gewann unsere 2. Mannschaft am Sonntag, den 29.01.2023 gegen den Unterländer B-Ligisten TSV Talheim II mit 4:1.

Die Tore für unseren TSV erzielten 2x Ben Federolf, Raphael Kübler und ein Eigentor.

Der Liveticker, Bilder und die Video-Highlights vom Spiel sind online.

-

Liveticker:

TSV Pfedelbach - TSV Talheim II 4:1 (1:0)

90'+1 Abpfiff 84' 4:1 Tor für PfedelbachBen Federolf2. Saisontor Sascha Arnold (1. Saisonvorlage)

Nach schöner Vorlage von Sascha Arnold geht Ben Federolf alleine auf den Keeper zu und schiesst den Ball rechts unten rein zum 4:1

80' Pfedelbach jetzt mit Chancen im Minutentakt. Raphael Kübler scheitert am Keeper 77' Großchance für Pfedelbach Ben Federolf Wieder kommt Ben Federolf an den Ball und knallt den Ball an den Pfosten 75' 3:1 Tor für PfedelbachBen Federolf1. Saisontor

Ben Federolf mit einem wunderschönen Tor zum 3:1. Er bekommt den Ball im Strafraum und haut ihn dann in die rechte obere Ecke rein

71' Wechsel bei PfedelbachTobias Sailer für Antonio Bauerfeld 68' 2:1 Tor für PfedelbachRaphael Kübler1. Saisontor Ben Federolf (1. Saisonvorlage)

Da ist es passiert. Ben Federolf vergibt frei vor dem Keeper aber der Ball kommt zu Raphael Kübler an den kurzen Pfosten und der macht ihn rein

67' Pfedelbach nun mit klaren Chancen auf die Führung aber der Ball will nicht ins Tor 61' 1:1 Tor für TSV TalheimPascal Bachmann1. Saisontor

Nach einem Angriff über rechts kommen die Gäste zum Ausgleich. Der Gästespieler lässt zunächst einen Verteidiger ins leere rutschen und schiesst dann den Ball ins kurze Eck

59' Eine Ecke von Ben Federolf köpft Raphael Kübler neben das Tor 57' Ein Freistoß der Gäste geht knapp links vorbei 55' Talheim jetzt mit der besten Chance. Ein Schuss lanset an der Querlatte 51' Damir Spahic klärt eine Flanke zur Ecke 49' Sascha Arnold hat die Chance aus 16 Metern aber der Keeper hält den Ball 46' Wechsel bei PfedelbachJonas Martin für Paul Wenninger 46' Wechsel bei PfedelbachRaphael Kübler für Sahin Ercan 46' Wechsel bei PfedelbachSascha Arnold für Steve Ungerer 46' Pfedelbach holt direkt eine Ecke heraus 46' Anpfiff zur 2. Halbzeit 45'+1 Halbzeit 45' Großchance für Pfedelbach Antonio Bauerfeld Die Riesenchance für Antonio Bauerfeld auf 2:0 zu stellen. Ein Pass von links landet am langen Pfosten und dort trifft er den Ball nicht richtig 42' Marvin Egly hält einen Schuss der Gäste sicher 39' Großchance für Pfedelbach Damir Spahic Dami Spahic schiesst einen Freistoß aus 20 Netern über das Tor 36' Torhüter Marvin Egly klärt einen Schuss zur Ecke 29' Großchance für Pfedelbach Steve Ungerer Steve Ungerer kommt im Sechzehner an den Ball aber sein Abschluss ist zu schwach 12' Freistoß der Gäste aus ca. 30 Meter. Marvin Egly hält den Ball sicher 10' Nach einer Ecke durch Sahin Ercan von links verlängert ein Gästespieler den Ball ins eigene Tor 9' 1:0 Tor für PfedelbachMoritz TschökeEigentor

Nach einer Ecke durch Sahin Ercan von links verlängert ein Gästespieler den Ball ins eigene Tor

08. 1:0 Moritz Tschöke (Eigentor)

61. 1:1 Pascal Bachmann

69. 2:1 Raphael Kübler

75. 3:1 Ben Federolf

84. 4:1 Ben Federolf