TSV Pfedelbach II empfängt zum ersten Mal die SGM Bitzfeld-Schwabbach

Am Sonntag, den 23. Oktober 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft in der Kreisliga A1 zu Hause um 15.00 Uhr gegen die SGM Bitzfeld-Schwabbach. Die Reserve spielt zuvor um 13.00 Uhr.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 11. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Am Sonntag, den 23.10. um 15.00 Uhr spielen wir zu Hause gegen die SGM Bitzfeld/Schwabbach.

In der Tabelle steht die SGM mit einem Punkt und einem Spiel mehr vor uns in der Tabelle, somit ein 6-Punkte-Spiel. Unsere Mannschaft muss mit derselben Einstellung wie in Kupferzell zu Werke gehen um die Punkte in Pfedelbach behalten zu können.

Schiedsrichter 2. Mannschaft: Niklas Waldvogel (TSV Kupferzell)

Spielbeginn 2. Mannschaft: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker der 2. Mannschaft

Schiedsrichter Reserve: Ismail Ordu (TSV Ohrnberg)



Spielbeginn Reserve: 13.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker der Reserve