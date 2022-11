TSV Pfedelbach II empfängt Aufsteiger Verrenberg zum Derby

Am Sonntag, den 6. November 2022 spielen wir mit unserer 2. Mannschaft in der Kreisliga A1 zu Hause um 14.30 Uhr gegen die TSG Verrenberg. Die Reserve spielt zuvor um 12.30 Uhr.

Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 13. Spieltag sind bereits online.

Vorbericht:

Nach der bitteren Niederlage in Neuenstein in den Schlussminuten ist Wiedergutmachung gegen Verrenberg angesagt. Wenn wir die gleiche Einstellung wie in Neuenstein an den Tag legen und bis zum Schluss hochkonzentriert sind, dann sollte auch mal wieder ein Sieg herausspringen. In der Tabelle steht die TSG mit vier Punkten und einem Spiel mehr vor uns in der Tabelle, somit ein weiteres 6-Punkte-Spiel. Personaltechnisch sollten einige Spieler wieder in den Kader zurückkehren, die noch in Neuenstein gefehlt haben.

Schiedsrichter 2. Mannschaft: Andre Bierhals (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)

Spielbeginn 2. Mannschaft: 14.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker der 2. Mannschaft

Schiedsrichter Reserve: Jochen Seltenreich (TSV Waldbach)



Spielbeginn Reserve: 12.30 Uhr

Hier gehts zum Liveticker der Reserve