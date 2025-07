TSV Pfedelbach holt sich den Titel beim Tom-Meiner-Gedächtnisturnier

Ein spannender Fußballtag mit vielen Emotionen und lokalem Wettkampfcharakter: Das Tom-Meiner-Gedächtnisturnier bei TURA Untermünkheim bot am heutigen Samstag den passenden Rahmen für intensive Duelle über jeweils 40 Minuten. Insgesamt sechs Mannschaften traten in zwei Vorrundengruppen an, ehe am Abend in den Platzierungsspielen die finalen Entscheidungen fielen. Turniersieger wurde der TSV Pfedelbach, der sich im Endspiel knapp mit 1:0 gegen den SC Michelbach/Wald durchsetzen konnte.