TSV Pfedelbach gewinnt Neun-Tore-Spektakel, TSG Öhringen souverän

TSV Pfedelbach setzte sich mit 6:3 bei SG Bad Wimpfen durch. Jann Baust brachte Pfedelbach in der 3. Minute in Führung, doch Ben Straub glich für Bad Wimpfen in der 13. Minute aus. Pfedelbach legte in der 33. Minute durch Tobias Lösch nach und ging mit 3:1 in die Pause. Im zweiten Durchgang kämpfte sich Bad Wimpfen erneut heran, doch nach einem Foulelfmeter von Jann Baust (76.) und Toren von Philipp Ehrle (84., 88.) sicherte Pfedelbach den deutlichen Sieg.

