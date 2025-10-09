TSV Pfedelbach gastiert am Sonntag beim Friedrichshaller SV

Vorbericht:

Am kommenden Sonntag steht für den TSV Pfedelbach eine anspruchsvolle Aufgabe in der Bezirksliga Franken bevor. Das Team von Trainer Nicolas Baur gastiert beim FSV Friedrichshaller SV und will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Nach dem 1:1 Unentschieden im Heimspiel gegen den Tabellenführer Aramäer Heilbronn möchte die Mannschaft diesmal die Defensive weiter stabilisieren und die sich bietenden Chancen konsequenter nutzen.

Die Gastgeber aus Friedrichshall gelten vor allem auf heimischem Platz als unbequemer Gegner. Mit ihrer kampfstarken und engagierten Spielweise versuchen sie, den Gegner früh unter Druck zu setzen und über schnelle Umschaltmomente zum Erfolg zu kommen.

Pfedelbach wird versuchen, das Spiel kontrolliert aufzubauen und über seine Offensivkräfte Akzente zu setzen. Dabei gilt es, die Balance zwischen Angriff und Absicherung zu finden, um nicht in die Konter des Gegners zu laufen. Standardsituationen könnten in einer engen Partie den Ausschlag geben – sowohl offensiv als auch defensiv.

Mit Blick auf die Tabelle und den bisherigen Saisonverlauf wäre ein Auswärtspunkt sicherlich kein schlechtes Ergebnis, doch die Mannschaft fährt nach Friedrichshall mit dem klaren Ziel, etwas Zählbares mitzunehmen. Gelingt es dem TSV, von Beginn an konzentriert aufzutreten und die spielerische Qualität auf den Platz zu bringen, ist durchaus ein Sieg im Bereich des Möglichen.