TSV Pfedelbach fährt am Sonntag nach Bad Wimpfen

Vorbericht:

Am vergangenen Sonntag hat es uns zum ersten Mal nach ca. einem halben Jahr ohne Niederlage wieder erwischt. Mit 1:2 verloren wir zu Hause gegen Bad Friedrichshall. Da auch der Tabellendritte Böckingen nicht dreifach punkten konnte haben wir als Tabellenzweiter sechs Punkte Vorsprung und würden im Moment die Relegation zum Aufstieg in die Landesliga spielen. Um diesen Platz zu festigen ist ein Sieg in Bad Wimpfen, die schon mit einem Bein in der Kreisliga A stehen, Pflicht.

Jedoch darf man die SG nicht unterschätzen. Im Hinrundenspiel kamen wir gegen Bad Wimpfen nicht über ein 0:0 hinaus und wollen das nun am Sonntag besser machen.

Bad Wimpfen verlor am vergangenen Samstag in Öhringen mit 0:7.