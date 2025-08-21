TSV Pfedelbach am Sonntag im Derby zu Gast beim TSV Neuenstein

Am Sonntag, den 24. August 2025 um 15.00 Uhr spielt unsere 1. Mannschaft zum Auftakt in die Bezirksliga Franken Saison 2025/26 auswärts im Derby beim TSV Neuenstein. Ein Vorbericht und die Spielpaarungen zum 1. Spieltag sind bereits online.

Der Saisonauftakt ist gleich ein richtiger Kracher: Ein Nachbarschaftsderby, das nicht nur das Pulver trocken, sondern auch die Emotionen hoch hält, ein idealer Opener für die Bezirksliga Franken.

Der TSV Neuenstein ist in der vergangenen Saison über die Relegation von der Kreisliga A3 in die Bezirksliga aufgestiegen und hat als Saisonziel den Klassenerhalt angegeben. Momentan wird Neuenstein aber von einer Verletztenmisere gebeutelt, zudem ist Torjäger Pierre Sahin zum Landesligisten TSV Crailsheim gewechselt.

Anders sehen die Ziele beim TSV Pfedelbach aus. Nach dem zweiten Tabellenplatz in der vergangenen Saison, in der man in der Relegation zur Landesliga gescheitert ist, möchte man beim TSV erneut oben mitspielen.

Nach sechs Test- und einem Pokalspiel startet somit für unsere Mannschaft am Sonntag wieder der Alltag in der Bezirksliga Franken und man möchte mit einem Auswärtsdreier in die neue Saison starten.

Der erste Spieltag der Bezirksliga Franken 2025/26 bietet mit der Partie TSV Neuenstein vs. TSV Pfedelbach direkt ein Highlight – ein Derby mit allem, was dazugehört: Emotionen, lokale Rivalität und sportliche Brisanz. Ein spannender Saisonstart ist garantiert!

Schiedsrichter: Tobias Schön (TSV Duttenberg)

Spielbeginn: 15.00 Uhr

Hier gehts zum Liveticker vom Spiel (Sonntag, 24.08.2025 ab 15.00 Uhr):

https://www.fupa.net/match/tsv-neuenstein-m1-tsv-pfedelbach-m1-250824

Die Spielpaarungen vom 1. Spieltag der Bezirksliga Franken:

So., 24.08.2025

Sportfreunde Untergriesheim TSV Erlenbach 14:00

TSV Neuenstein TSV Pfedelbach 15:00live

SG Stetten/Kleingartach TG Böckingen 15:00live

SG Sindringen/Ernsbach SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 15:00

TSV Botenheim Aramäer Heilbronn 15:00

FC Union Heilbronn SGM Mulfingen/Hollenbach 15:00live

Sportfreunde Lauffen SV Wachbach 15:00