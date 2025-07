TSV Pfaffenhofen setzt auf Stabilität & Struktur für nächsten Schritt

Gezielte Einheiten und Zabergäu-Pokal als Vorbereitungshighlight Für die Vorbereitung auf die neue Saison hat das Trainerteam um Enes Zafer ein klares Konzept erarbeitet. „In der Vorbereitung sind bereits spezielle Einheiten geplant, um gezielt an bestimmten Themen zu arbeiten“, so Zafer. Ergänzt wird das Programm durch ein Trainingslager auf heimischem Gelände, bei dem nicht nur die sportlichen Inhalte im Fokus stehen. „Das Trainingslagerevent bei uns wird verschiedene Ansatzpunkte abdecken – sportlich wie auch mannschaftlich.“ Direkt danach wartet mit dem Zabergäu-Pokal in Eibensbach ein echter Härtetest: „Ein erstes Highlight, bei dem wir auch einige Ligakonkurrenten wiedersehen und wichtige Eindrücke sammeln können.“

Gelungene Saison mit neuem Kader Der TSV Pfaffenhofen blickt auf eine erfolgreiche Spielzeit 2024/2025 zurück. Trainer Enes Zafer zieht ein positives Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit der Saison – besonders, wenn man bedenkt, dass wir mit einer neu formierten Mannschaft gestartet sind.“ Am Ende stand Platz drei in der Tabelle – ein Resultat, das den Weg des Vereins bestätigt. „Der 3. Platz ist absolut verdient und bestätigt den eingeschlagenen Weg.“

Vorbildliche Entwicklung auf den Außenbahnen Enes Zafer hebt die Entwicklung innerhalb der Mannschaft hervor – ohne dabei einzelne Spieler namentlich zu nennen. „Besonders bei unseren Außenverteidigern habe ich in dieser Saison eine beeindruckende Entwicklung gesehen“, erklärt der Trainer. Diese hätten mit vorbildlicher Trainingsbeteiligung und mentaler Stärke überzeugt. Auch in der Offensive gibt es Spieler, „bei denen mich die Entwicklung wirklich freut – da sieht man, dass sich Arbeit und Wille auszahlen.“

Zweikampf an der Spitze erwartet

Die Einschätzung der Konkurrenz fällt bei Zafer differenziert aus. „In dieser Saison tue ich mich schwer, eine klare Favoritenrolle zu vergeben“, sagt er. Seiner Ansicht nach gibt es „keine Mannschaft, die so klar über uns steht“. Er sieht den TSV Pfaffenhofen in einer Führungsrolle – gemeinsam mit dem TSV Botenheim II: „Beide Vereine arbeiten vorbildlich, professionell und mit klarer Linie, sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Andere Teams seien in der strukturellen Entwicklung noch nicht so weit: „Alle anderen Vereine, so hart es klingen mag, zeigen aktuell nicht das Niveau oder die Führung, die über die B-Liga hinausgehen.“

Kaderveränderungen mit Augenmaß

In der vergangenen Saison setzte der TSV Pfaffenhofen insgesamt 34 Spieler ein – in der kommenden Spielzeit soll der Kader leicht gestrafft werden. „Es werden voraussichtlich 2–3 weniger sein“, erklärt Zafer, betont aber: „Die nötige Qualität im Kader ist absolut vorhanden.“ Vier Spieler werden den Verein verlassen, da ihre sportlichen Vorstellungen nicht mehr mit der Vereinsausrichtung übereinstimmen. „Wir bedanken uns bei ihnen für die gemeinsame Zeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“ Weitere Neuzugänge könnten folgen: „Es ist möglich, dass noch 1–2 Spieler dazustoßen, aber das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher sagen.“

Relegation mit Reformwunsch

Zur Relegation bezieht Zafer eine klare Position. Grundsätzlich spricht er sich für den Erhalt aus, jedoch mit Einschränkungen: „Ja, aber nur mit einem Endspiel!“ Der Wunsch nach einer Reduzierung der Relegationsrunden zugunsten der Planbarkeit und Belastungssteuerung ist dabei deutlich.

Fazit: Strukturiert, diszipliniert, ambitioniert

Der TSV Pfaffenhofen geht mit einem gefestigten Kader, einem durchdachten Vorbereitungsprogramm und klaren Zielen in die neue Saison. Trainer Enes Zafer setzt auf Struktur, Disziplin und Entwicklung – sowohl im Spiel als auch im Vereinsumfeld. Die Voraussetzungen für einen weiteren Schritt nach vorne sind geschaffen.