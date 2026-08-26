TSV Perchting voller Vorfreude nach zufriedenstellender Vorbereitung und gutem Saisonstart

Der TSV Perchting-Hadorf ist gut in die A-Klasse-Saison gestartet. In der Tabelle wollen das erfahrene Team und sein neuer Trainer „schauen, was sich ergibt“.

Beim TSV Perchting-Hadorf herrscht zum Start in die neue A-Klasse-Saison vor allem eines: Vorfreude. „Mit dem Saisonstart bin ich sehr zufrieden“, sagt der neue Trainer, Michael März. Die Vorbereitung habe „super angefangen“, in den ersten vier Wochen trainierten im Schnitt 16 Spieler. Während der Sommerferien schrumpfte der Kreis allerdings auf zehn bis zwölf. „Da geht es anderen Vereinen genauso“, sagt März. Entscheidend sei ohnehin die Qualität: „Die ist im Training super. Alle sind motiviert.“

Auch sportlich gab es positive Signale. Unter anderem gelang ein Sieg im Test gegen Kreisklassist TSV Herrsching. Dazu der Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen. Große Ziele gibt der Trainer dennoch nicht vor: „Wir haben den Aufstieg nicht ausgerufen. Wir wollen einfach so viel wie möglich gewinnen und schauen, was sich in der Tabelle ergibt.“

Personell hatte Perchting keine Abgänge zu verzeichnen. Sorgen bereiten aber drei Langzeitverletzte. Kajetan Lösch und Simon Leopold haben Knöchelverletzungen, Marco Stuhler laboriert zudem an einem gerissenen Außenband und einer Syndesmosebandverletzung. Mit einer eher älteren Mannschaft sieht der Coach zugleich eine besondere Stärke und Schwäche: „Der Ehrgeiz steht vielleicht nicht ganz oben. Die haben einfach Bock zu kicken.“ Manchmal fehle dadurch aber die letzte Konsequenz: „Vielleicht geht man mal nicht hinterher, wo ein 18-Jähriger noch den Weg macht.“

Der TSV Perchting befindet sich schon mitten im harten Auftaktprogramm. Nach den Partien gegen Tutzing (3:3) und bei Kreisklasse-Absteiger Bichl (4:2-Sieg) geht es am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen Titelaspirant SV Haunshofen. Coach März: „Das wird spannend. Brutal starker Gegner.“ Anton Morbitzer