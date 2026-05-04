TSV Perchting siegt souverän beim ersatzgeschwächten TSV Tutzing

Doppeltorschütze: Felix Fischer (l.) erzielte im Derby gegen den TSV Tutzing beide Perchtinger Treffer. – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Die Partie begann unter schwierigen Bedingungen, was auch Perchtings Trainer Tobias Luppart betonte: „Gutes Spiel von uns bei nicht leichten Bedingungen – Riesenplatz, sehr warmes Wetter.“ Dennoch erwischten die Gäste den besseren Start und gingen früh in Führung. Nach einem Ballgewinn schaltete Perchting schnell um, Tobias Rampf brachte den Ball per Flanke scharf in die Mitte, wo Fischer in der 14. Minute zur Stelle war und zum 1:0 einschob. „Das war einfach ein wichtiger Ballgewinn, dann das Tor nach Klasse-Flanke von Tobi“, beschrieb Luppart die Szene.

Der TSV Perchting-Hadorf hat seine Aufstiegsambitionen in der A-Klasse 5 eindrucksvoll untermauert und am Sonntag beim TSV Tutzing einen souveränen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Mann des Tages war Felix Fischer, der beide Treffer erzielte und damit den Unterschied machte.

TSV Tutzing hat inzwischen 17 Verletzte

In der Folge blieb Perchting klar tonangebend. Die Gäste überzeugten mit strukturiertem Spiel gegen den Ball und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. „Wir haben schönen Ballgewinn-Fußball gespielt, sehr kontrolliert“, so Luppart. Einzig die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig: „Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen, mehr Tore schießen müssen. Es waren fünf, sechs Riesenchancen dabei.“ Dem stimmte auch Tutzings Trainer Ludwig Hupfauf uneingeschränkt zu: „Ja, Perchting hätte schon ein paar Dinger mehr machen können.“

Der TSV Tutzing hatte der Dominanz der Gäste nur wenig entgegenzusetzen – auch bedingt durch massive Personalsorgen. Hupfauf erklärte: „Letztendlich haben wir 15 Verletzte – jetzt sind es 17, weil sich heute noch zwei Jungs verletzt haben.“ Entsprechend schwer fiel es seiner Mannschaft, trotz eines riesigen Kaders, dem Spiel eine eigene Richtung zu geben. „Ich finde, Perchting ist die stärkste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, seit ich Trainer bin“, lobte Hupfauf den Gegner.

TSV Perchting tut sich trotzdem schwer - Entscheidung kurz vor Abpfiff

Trotz allem blieb es lange spannend, da die Perchtinger die Vorentscheidung verpassten. „Es war auf Messers Schneide mit dem 1:0“, räumte Luppart ein. Tutzing kämpfte, konnte offensiv jedoch kaum Akzente setzen. „Wir waren vorne viel zu ungefährlich“, sagte Hupfauf. Spätestens mit der Gelb-Roten Karte gegen Anton Müller in der 75. Minute war die Partie praktisch entschieden: „Danach hatten wir keine Chance mehr.“

In der Nachspielzeit machte der Tabellenzweite aus Perchting schließlich alles klar. Nach einem schnellen Konter über die linke Seite blieb erneut Fischer eiskalt und schob den Ball ins linke Eck zum 2:0-Endstand ein (90.+4). Sein Solo hatte bereits auf Höhe der Mittelinie begonnen.

Besonders beeindruckend war die Defensivleistung der Gäste. „Wir haben keine einzige Torchance zugelassen“, betonte Luppart. Zudem hob er den Teamgedanken hervor: „Wichtig war, dass der ganze Kader da war. Viele angeschlagene Spieler konnten wieder spielen.“ Auch das faire Auftreten beider Teams fand Anerkennung: „Vollkommen okay für beide Seiten, super fair – hat echt Spaß gemacht.“

TSV Tutzing muss Spieler aus anderen Mannschaften holen

Für Tutzing wird die Lage indes immer schwieriger. „Wir müssen wohl für die nächsten Spiele die älteren Herren anhauen“, so Hupfauf. Mit Blick auf die kommenden Partien sagte er: „Donnerstag und Sonntag wird es interessant – wir konnten schon heute kaum von der Bank nachlegen.“ Auch das war ein Grund für fehlende Akzente im Tutzinger Spiel.

Dennoch bleibt der Blick nach vorne gerichtet: „Wir schauen, dass wir die Saison rumbekommen, und nächste Saison wollen wir dann so richtig angreifen.“