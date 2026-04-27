TSV Perchting lässt gegen Eglfing zwei wichtige Punkte liegen

Diesmal konnten die Spieler des TSV Perchting nur einen Punkt mitnehmen. (Archivfoto) – Foto: Photographer: Andrea Jaksch

Der Aufstiegsaspirant hatte mehr Ballbesitz und die besseren Chancen. Doch am Ende reichte es nur zum Unentschieden gegen Eglfing.

„Es war ein relativ chancenarmes Spiel, wir hatten aber mehr Ballbesitz und eigentlich auch die bessere Kontrolle“, bilanzierte Perchtings 2. Abteilungsleiter Sebastian Fischer nach Abpfiff. Doch die Gäste verteidigten diszipliniert und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. So fiel auch das 0:1 in der 20. Minute: Nach einem langen Ball reklamierten gleich mehrere Perchtinger auf Abseits – vergeblich. Der Eglinger Angreifer Andreas Hutter nahm den Ball halbrechts rund zwölf Meter vor dem Tor auf und schweißte ihn aus der Drehung unhaltbar ins linke Eck. „Drei unserer Verteidiger haben auf Abseits spekuliert, aber das war keins. Der Abschluss war dann einfach stark“, so Fischer.

Im Topspiel der A-Klasse 5 trennten sich der TSV Perchting-Hadorf und der ASV Egling am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden – ein Ergebnis, das vor allem für die Gastgeber zu wenig gewesen sein dürfte. Vor ordentlicher Kulisse entwickelte sich eine insgesamt eher chancenarme Partie, in der Perchting zwar mehr Spielanteile hatte, sich aber lange schwer tat, zwingend vor das Tor zu kommen.

Umkämpfte Partie zwischen dem TSV Perchting und dem ASV Eglfing

Perchting zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und kam in der 33. Minute zum Ausgleich. Nach einem Einwurf wurde der Ball per Hacke Richtung Tor verlängert, senkte sich über den Torwart hinweg und landete im Netz – Raphael Bott wurde als Torschütze geführt. „Das war ein kurioses Tor, der Ball fliegt über den Keeper hinweg rein. Da sah er nicht glücklich aus“, meinte Fischer. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel umkämpft. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, wobei Perchting die klareren Chancen verzeichnete. Die beste Gelegenheit hatte Mohamed Ghaznawi, dessen Abschluss an die Latte krachte. „In der zweiten Hälfte hatten wir die besseren Chancen, da wäre mehr dringewesen“, sagte Fischer.

In der Schlussphase wurde es nochmals hitzig: Nach einem schnellen Konter sprintete Felix Fischer alleine in die gegnerische Hälfte und wurde kurz vor dem Strafraum gefoult. „Das war für mich schon eine dunkelgelbe Karte“, kommentierte der Abteilungsleiter die Szene. Trotz aller Bemühungen blieb es beim Unentschieden. „Am Ende wäre ein Sieg für uns verdient gewesen“, so Fischer, der zugleich einräumte, dass seine Mannschaft nicht ganz an die starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen konnte. Auch der Ausfall von Mittelfeldmotor Tobias Rampf machte sich bemerkbar.

Immerhin: Die Partie verlief insgesamt fair. „Es war ein friedliches Spiel, alles im Rahmen“, resümierte Fischer. Für Perchting bleibt dennoch das Gefühl, im Aufstiegsrennen zwei wichtige Punkte liegen gelassen zu haben.