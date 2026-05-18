TSV Perchting-Hadorf verliert Verfolgerduell und kassiert zwei Platzverweise

Ein intensives Spitzenspiel lieferten sich der SV Haunshofen und der TSV Perchting-Hadof (r. Paul Biedermann) – mit besserem Ende für die Gastgeber. – Foto: Wolfgang Johann Lindner

Dabei war die Begegnung lange so eng, wie es die Tabellensituation erwarten ließ. „Es war ein Spiel von zwei guten Mannschaften auf einem Niveau“, sagte Luppart nach der Partie. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, schenkten sich nichts und lieferten sich ein intensives Duell. „Wer das erste Tor macht, gewinnt das Spiel. Leider waren das nicht wir“, brachte es der Perchtinger Trainer treffend auf den Punkt.

Der TSV Perchting-Hadorf hat im Aufstiegsrennen der A-Klasse 5 einen deutlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim direkten Tabellennachbarn SV Haunshofen unterlag das Team von Trainer Tobias Luppart mit 0:2 (0:0) und dürfte sich damit im Kampf um Relegationsplatz zwei einen dicken Stein in den Weg gelegt haben. Die Niederlage wiegt doppelt schwer: Haunshofen setzte sich in der Tabelle auf drei Punkte ab, zudem hat Perchting nur noch zwei Partien in der Saison zu absolvieren.

Fernschuss entscheidet Partie zu Ungunsten des TSV Perchting

Tatsächlich entschieden Kleinigkeiten das Spitzenspiel. Perchting zeigte laut Luppart eine „geschlossene gute Mannschaftsleistung“, doch im letzten Drittel fehlte zu häufig die Konsequenz. „Wir haben vor dem Tor ein, zwei Fehler gemacht. Wir hätten schießen müssen, wenn wir hätten passen sollen – und andersrum“, haderte er. Während seine Mannschaft vielversprechende Chancen liegen ließ, nutzte Haunshofen einen Offensivmoment eiskalt aus. In der 77. Minute zog Stefan Steigenberger außerhalb des Sechzehners ab und traf sehenswert ins Kreuzeck. „Ein Fernschuss aus 23 Metern in den Winkel – da war das Spiel entschieden“, so Luppart.

Nach dem Rückstand setzte Perchting alles auf eine Karte. „Natürlich haben wir danach alles nach vorne geworfen“, erklärte der Coach. Dadurch eröffneten sich für Haunshofen große Räume. „Die hatten dadurch selbstverständlich riesige Kontergelegenheiten.“ Einer dieser Gegenstöße führte in der 90. Minute zur endgültigen Entscheidung: Ein Haunshofener Stürmer lief alleine aufs Tor zu, umspielte Perchtings Keeper Fidel Hopfensperger und wurde vom Schlussmann zu Fall gebracht. Logische Konsequenz: Es gab Elfmeter und Rot für den Torwart. Moritz Deisenberger verwandelte sicher zum 2:0.

TSV Perchting kassiert zwei Rote Karten in der Schlussphase

In der hektischen Schlussphase kochten die Emotionen hoch. Zunächst sah Raphael Bott wegen lautstarken Reklamierens die Rote Karte. Zuvor hatten die Perchtinger einen Strafstoß gewollt. „Wir haben nach einer strittigen Szene einen Elfer gefordert, er hat reingerufen, dass das lächerlich sei. Ob das Rot sein muss, naja“, meinte Luppart. In der Nachspielzeit folgte die zweite Hinausstellung, als Hopfensperger den Elfmeter verursachte.

Trotz der hitzigen Szenen zog der Perchtinger Trainer ein sportliches Fazit: „Es war sehr intensiv, aber letztendlich fair. Auch der Gegner war sehr fair.“ Das zeigte sich auch nach dem Schlusspfiff. „Wir haben einen Kasten Bier von Haunshofen bekommen, also war danach gemeinsam gute Stimmung.“

Für Perchting dürfte die Niederlage die Relegationsaussichten deutlich verschlechtert haben. Der Blick auf die Tabelle bestätigt das: Haunshofen liegt nun auf Rang zwei, Perchting rutschte auf Platz vier ab. „Jetzt ist es wohl eher rum, was die Relegation angeht“, sagte Luppart ehrlich. Aufgeben kommt für ihn dennoch nicht infrage: „Wir wollen die letzten beiden Spiele schön zu Ende bringen.“ Im Saisonendspurt warten noch der MTV Berg II (8. Platz) sowie der SV Polling II (12.) auf die Perchtinger.