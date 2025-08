TSV Pentenried: Suchanke kam, sah und traf: „Langfristig soll der Blick Richtung Kreisliga gehen“

„Es ist eine neue Herausforderung, die viel Spaß macht“, sagt Suchanke. Bereits in gut einer Woche startet er mit seinem neuen Team mit dem Gastspiel beim FC Landsberied in die Punktrunde. „Die Jungs ziehen gut mit, auch wenn ich mir teilweise noch mehr Engagement wünschen würde“, sagt Suchanke.

Wie viele Amateurvereine hat er mit längeren Abwesenheiten seiner Fußballer zu kämpfen. Auch deshalb hält sich Suchanke, der in der vergangenen Saison noch für den SVP in der Bezirksliga in einigen Partien aushalf, weiter fit. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen A-Klassist SC Olching II lief der Coach von Beginn an selbst auf und erzielte beim 4:2 prompt ein Tor. „Das soll keine Regel werden, aber der August mit den vielen Urlaubern steht noch bevor“, sagt Suchanke.