TSV Pentenried gelingt gegen FC Landsberied Revanche für Hinspiel-Pleite

Das schlechte Wetter trübte die Pentenrieder Spielfreude am Sonntag nicht. „Wir haben den Ball sehr gut laufen lassen“, freute sich TSV-Trainer Stefan Suchanke.

Die Revanche gegen den FC Landsberied für die bittere 3:6-Klatsche im Hinspiel nahm aber erst kurz vor der Pause Konturen an. Matteo Wadlinger erlöste die Hausherren. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste gnadenlos unter. „Hätte auch zweistellig ausgehen können“, berichtete Suchanke.

ie Pentenrieder Fußballer, bei denen auch Torjäger Constantin Irzinger zweimal erfolgreich war, verbesserten sich mit dem Sieg um zwei Plätze auf Rang vier. „Mit einer starken Rückrunde ist noch einiges möglich“, konstatierte Suchanke. In der Hinrunde hatte seine Mannschaft in der Kreisklasse Zugspitze 1 zu viele Zähler hergeschenkt. „Sechs Punkte mehr hätten es auf jeden Fall sein können“, sagte Suchanke.