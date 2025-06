TSV Pentenried beendet Gauting-Fluch im Derby „um die Goldene Ananas“

Oft ist am Ende einer Saison die Rede davon, dass es für eine Mannschaft nur noch „um die Goldene Ananas“ geht. Der Gautinger SC hatte diese Redewendung wörtlich genommen und zum in puncto Auf- oder Abstieg bedeutungslosen Saisonfinale beim TSV Pentenried am Samstag eine „Goldene Ananas“ mitgebracht. Bei ihrer Saisonabschluss-Party damit feiern durften aber letztlich die Gastgeber, denn sie setzten sich im Derby mit 4:1 durch, beendeten damit ihren seit Jahren anhaltenden Gauting-Fluch und landeten auch in der Tabelle sechs Punkte vor dem Lokalrivalen. „Es hat gut getan, endlich mal gegen Gauting gewonnen zu haben – und das aus meiner Sicht total verdient“, sagte TSV-Trainer Magnus Piele. Allerdings beschwichtigte er: „Man darf das auch nicht zu hoch hängen, denn es ging ja um nichts mehr.“

Den besseren Start erwischte am Samstag der GSC, Sebastian Dietzel brachte die Gäste schon nach sieben Minuten im Anschluss an einen Eckball in Führung. Pentenried kam jedoch zurück und nach einem schön herausgespielten Angriff durch Jakob Simmerding zum Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel musste TSV-Torhüter Jan Krohn verletzt raus und Torjäger Björn Papelitzky zwischen die Pfosten. Daraus konnte Gauting allerdings kein Kapital schlagen, der Aushilfs-Keeper hielt seinen Kasten sauber.