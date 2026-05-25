TSV Peiting verabschiedet Trainer mit Offensivfeuerwerk Trainer-Abschied in Peiting von Christian Heinrich · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

Fußball Peiting vs Aying/Helfendorf, 2026, Kreisliga 1 Zugspitze – Foto: Patrick Rohrmoser

Trainer Thomas Fischer verlässt den TSV Peiting nach dieser Saison. In seinem letzten Heimspiel schlugen seine Spieler die SG Aying-Helfendorf mit 5:0.

So einen Abschied hatte sich Thomas Fischer selbst in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. „Im letzten Heimspiel haben sich alle meine Wünsche erfüllt“, war der Trainer des TSV Peiting selig. Seine Elf spielte gegen die SG Aying-Helfendorf so, wie er sich das immer vorgestellt hatte. Engagiert, dynamisch und vor allem gefährlich. Auf diesen 5:0 (1:0)-Erfolg über den Tabellenzehnten der Kreisliga 1 hatte er eine ganze Saison hingearbeitet. Es schien, als wäre seine Mission zur ihrem krönenden Abschluss gekommen. Die 125 Fans, sofern sie Peitinger waren, bekamen einen Vorgeschmack auf das, was sie in der kommenden Spielzeit erwartet. Dass die Mannschaft in der Defensive geordnet und stabil steht, hatte sich bereits über die Rückrunde in der gesamten Spielklasse herumgesprochen. Nun begann sie auch im Angriff zielstrebig zu agieren, obwohl hochsommerliche Temperaturen herrschten. „Ich war selber überrascht, was wir läuferisch zu bieten hatten“, traute der Coach seinen Augen kaum. „Wir haben mit Freude Fußball gespielt.“