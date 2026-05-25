TSV Peiting verabschiedet Trainer mit Offensivfeuerwerk

Trainer Thomas Fischer verlässt den TSV Peiting nach dieser Saison. In seinem letzten Heimspiel schlugen seine Spieler die SG Aying-Helfendorf mit 5:0.
So einen Abschied hatte sich Thomas Fischer selbst in seinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. „Im letzten Heimspiel haben sich alle meine Wünsche erfüllt“, war der Trainer des TSV Peiting selig. Seine Elf spielte gegen die SG Aying-Helfendorf so, wie er sich das immer vorgestellt hatte. Engagiert, dynamisch und vor allem gefährlich. Auf diesen 5:0 (1:0)-Erfolg über den Tabellenzehnten der Kreisliga 1 hatte er eine ganze Saison hingearbeitet. Es schien, als wäre seine Mission zur ihrem krönenden Abschluss gekommen.
Die 125 Fans, sofern sie Peitinger waren, bekamen einen Vorgeschmack auf das, was sie in der kommenden Spielzeit erwartet. Dass die Mannschaft in der Defensive geordnet und stabil steht, hatte sich bereits über die Rückrunde in der gesamten Spielklasse herumgesprochen. Nun begann sie auch im Angriff zielstrebig zu agieren, obwohl hochsommerliche Temperaturen herrschten. „Ich war selber überrascht, was wir läuferisch zu bieten hatten“, traute der Coach seinen Augen kaum. „Wir haben mit Freude Fußball gespielt.“
Nach einer Viertelstunde hatte Benedikt Multerer sein Team mit 1:0 in Führung gebracht. Es war den Dosenöffner gegen einen Kontrahenten, der wie zuvor der FC Wildsteig/Rottenbuch oder der TSV Burggen/Bernbeuren sein Heil in der Defensive suchen wollte. Den Ayingern gelang das nicht, weil Multerer früh die Koordinaten der Partie änderte und auch das breite Spielfeld dafür sorgte, dass die gegnerische Abwehr etwas weiter auseinandergezogen wurde, als es angebracht war.
Mit zunehmender Spielzeit begannen sich die Ayinger müde zu laufen. Fischer hatte lange darben müssen, bis seine Kicker die Tormaschine wieder hochfuhren, doch in der letzten halben Stunde holten sie alles nach, was sie zuvor versäumt hatten. Florian Meier, erneut Benedikt Multerer, Marius Klein (Foulelfmeter) und Matthias Lotter sorgten für den bisher höchsten Saisonsieg des TSV. „Irgendwann ist der Knoten geplatzt“, berichtete Fischer. Der Dank galt deshalb den eigenen Akteuren, die sich weder von der Hitze noch vom Gegner abhielten ließen, um ihrem scheidenden Boss eine Verheißung für die Zukunft mit auf den Weg zu geben. „Sie wollten mir einen schönen Abschied bereiten“, schwärmte der Trainer. Was er auf den Weg gebracht hatte, konnte sich sehen lassen.