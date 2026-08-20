TSV Peiting: Trainer krank, aber das Team gewinnt trotzdem

Kreisliga, Fußball, Peiting gegen Türkenfeld, August 2026 – Foto: Holger Wieland

Der TSV Peiting gewinnt gegen Türkenfeld auch ohne seinen grippekranken Trainer Julian Birkner. Drei Tore fielen in der Schlussphase.

Julian Birkner bekam es mit der Angst zu tun. „Ich muss aufpassen, dass mein Stuhl nicht wackelt“, kommentierte der Trainer des TSV Peiting augenzwinkernd den 4:0 (0:0)-Erfolg seiner Mannschaft über den TSV Türkenfeld. Der Coach konnte sich ruhig einen Spaß erlauben, weil sein Team auch ohne ihn jetzt endgültig in der Saison angekommen ist. Da ihn eine Grippe flachlegte, vertrat ihn Marius Klein an der Seitenlinie. Klein ist normalerweise für die Belange der Peitinger Reserve zuständig. Der Stellvertreter sah überhaupt gar keine Veranlassung, die Säge auszupacken. „Der soll schon bei der Ersten bleiben“, stellte der Co-Trainer klar, wer in Peiting der Boss ist und auch bleiben wird.

Dass eine allgemeine Lockerheit nach dem ersten Saisonsieg über das Geläuf wehte, war nur allzu verständlich. Die Auftaktniederlage auf eigenem Terrain gegen den SC Schöngeising hatte dem Übungsleiter schon etwas zu denken gegeben. Gegen Türkenfeld beseitigten seine Kicker nach einer mühsamen ersten Halbzeit jedoch rigoros eventuell aufkommende Zweifel. Peiting agierte vor allem in der Schlussphase so unwiderstehlich, wie man sich das von der Mannschaft schon am vergangenen Wochenende erwartet hatte. „In der zweiten Hälfte waren wir ganz klar am Drücker“, lobte Klein sein Ensemble.

Die ersten 45 Minuten entwickelten sich eher zu einer zähen Angelegenheit. Verantwortlich dafür waren die Gäste, die das Pressing der Platzherren mit sturen Schlägen nach vorn beantworteten. „Es war ein schwieriges Spiel mit langen Bällen“, berichtete Klein. Weil Matthias Lotter Mitte der Halbzeit noch einen an Nick Ostler verursachten Foulelfmeter versiebte, schienen die Türkenfelder mit ihrer Taktik durchzukommen. Bereits am Wochenende hatten sie mit einer hartnäckigen Defensive ein Unentschieden in Wildsteig erfochten. Allerdings waren sie kein zweites Mal in der Lage, über eine gesamte Partie hinweg Paroli zu bieten.

Zumal Klein nach dem Seitenwechsel mit den zur Verfügung stehenden Kräften zu jonglieren begann. Er brachte Noah Pöppel, zog Matthias Lotter ins Sturmzentrum und Nick Ostler ins zentrale offensive Mittelfeld. „Dadurch hatten wir mehr Tempo nach vorn“, erklärte der Trainer. Das sollte sich bereits fünf Minuten später auszahlen, als Ostler das erlösende 1:0 markierte. Türkenfeld musste nun mehr wagen, fand aber gegen die gut gestaffelte Peitinger Abwehr kein Durchkommen.

Um den Sieg in trockene Tücher zu bringen, vollzog Klein eine Viertelstunde vor Schluss die nächste Rochade. Christoph Enzmann kam ins Spiel und durfte nun die Zehn geben, während Ostler als Sechser seine insgesamt dritte Position bekleidete. Das zahlte sich aus. Enzmann gelang ein später Doppelschlag und Mathias Heiß sorgte in der Nachspielzeit für das Sahnehäubchen auf der Torte.