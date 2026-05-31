TSV Peiting spielt 70 Minuten in Unterzahl – und verliert erst in Nachspielzeit

Fußball, Kreisliga 1, Lenggrieser SC vs TSV Peiting 2:1, 30.05.2026 – Foto: dh

Der TSV Peiting verliert sein letztes Saisonspiel beim Lenggrieser SC mit 1:2. Die Gäste zeigten eine engagierte Leistung, mussten allerdings lange in Unterzahl spielen.

Es war eine Niederlage mit positiver Wirkung. Obwohl der TSV Peiting sein letztes Saisonspiel in der Kreisliga 1 beim Lenggrieser SC mit 1:2 (0:1), verlor, setzte sich die positive Tendenz der vergangenen Wochen weiter fort. „Wir können auf diesem Spiel aufbauen“, stellte Thomas Fischer fest. Der scheidende Trainer sah bei seinem Abschiedsspiel noch einmal viele ermutigende Dinge für die Zukunft.

Lenggries noch mit Titelhoffnungen

Imponierend war vor allem die kämpferische Einstellung der gesamten Mannschaft. Nach 19 Minuten hatte Florian Meier die Rote Karte gesehen, als er nach einem Gerangel mit einem Gegenspieler zu Boden gegangen war. Um sich zu schützen, fasste Meier dem Lenggrieser ins Gesicht. Schiedsrichter Laurin Schmitt hatte keine andere Wahl, als den Sünder vorzeitig zum Duschen zu schicken. „Das war der Knackpunkt“, räumte Fischer ein. „Das darf nicht passieren.“ Meier entschuldigte sich im Nachhinein zwar bei seinen Mitstreitern, doch die mussten nun gut 70 Minuten zu zehnt auskommen – was gegen den Sportclub kein Vergnügen war. Im Fernduell mit dem TuS Geretsried II kämpften die Lenggrieser verbissen um ihre letzte Chance, doch noch den Titel in der Kreisliga 1 zu holen. Sechs Minuten nach Meiers Feldverweis sah sich der Tabellenzweite (im direkten Vergleich mit Geretsried II im Vorteil) auf einem guten Weg. Leonhard Gerg erzielte die Führung, die die Hoffnung befeuerte, doch noch die Meisterschaft einfahren zu können.

Ausgleich durch einen Elfmeter

Zu sicher konnten sich die Platzherren aber nicht sein. Zum einen setzte sich Geretsried am Ende in Wildsteig doch noch durch, zum anderen boten die Peitinger kräftig Paroli. Statt des erlösenden 2:0, markierte Benedikt Multerer eine Viertelstunde vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er einen an ihm verursachten Foulelfmeter selbst verwandelte. „In doppelter Unterzahl“, wie Fischer betonte. Denn zu diesem Zeitpunkt musste der TSV für zehn Minuten ohne Julian Floritz auskommen, nachdem dieser eine Zeitstrafe aufgebrummt bekommen hatte. Ein Unentschieden hätten sich die Gäste angesichts ihres Auftritts auch verdient. Allerdings mussten sie in der Nachspielzeit etwas unglücklich noch das 1:2 durch Michael Schnaderbeck hinnehmen. „Das war schade“, bedauerte Fischer den späten Gegentreffer, der auch auf den Kräfteverschleiß zurückzuführen war, den man dem Team bei sommerlichen Temperaturen am Ende deutlich anmerkte. Seine Mannschaft hatte sich gegen den Relegationsteilnehmer auf Augenhöhe präsentiert, obwohl sie nicht perfekt aufgestellt war und zudem lange in Unterzahl agierte.