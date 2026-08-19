TSV Peiting ohne Trainer? „Kann nicht sagen, ob ich an der Seitenlinie stehen werde“

Der FC Wildsteig/Rottenbuch hat gegen Türkenfeld trotz drückender Überlegenheit nur ein Unentschieden geholt. Heute Abend geht es gegen den TSV Oberalting.
Der Saisonstart in der Kreisliga 2 verlief für beide Vereine eher ernüchternd. Der FC Wildsteig/Rottenbuch dominierte zwar das Heimspiel gegen Türkenfeld, er musste sich schlussendlich aber mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Gänzlich leer ging der TSV Peiting aus, der auf eigenem Platz gegen Schöngeising das Nachsehen hatte. Beide Klubs wollen es in ihren Heimspielen am heutigen Mittwochabend besser machen.
Wildsteig/Rottenbuch
Ein wenig enttäuscht war Martin Hennebach schon. Der Trainer des FC Wildsteig/Rottenbuch hätte sich zum Saisonauftakt gegen den TSV Türkenfeld mehr als ein 1:1-Unentschieden gewünscht, das es am Ende werden sollte. Seine Elf spielte schließlich eine Stunde in Überzahl und war drückend überlegen. „Wir müssen den Deckel draufmachen“, stellte er klar. Was bei der Premiere noch daneben ging, soll heute Abend (18.30 Uhr) auf eigenem Terrain beim zweiten Versuch gegen den TSV Oberalting besser funktionieren. Der Coach erwartet sich gegen den Vertreter aus dem Landkreis Starnberg mehr Tore als im ersten Spiel. „Wir haben vorn sehr viel Qualität“, ist er überzeugt. „Ich bin sehr guter Dinge, dass bei uns der Knoten platzt.“
Ein kleines Problem stellt nur die Informationslage über den Gegner dar. Hennebach weiß lediglich, „dass die eine sehr gute Mannschaft haben“. Genauer gesagt haben sich die Seefelder großartig verstärkt und bilden damit so etwas wie einen Gegenpol zum FC, der vorwiegend auf eigene Kicker aus Rottenbuch und Wildsteig setzt. „Wir kommen mehr vom Kollektiv her“, betont der Trainer. Bei seinem Team steht der Zusammenhalt über allem. Der Glaube an die eigene Stärke kann Berge versetzen, zumal Oberalting nicht unschlagbar ist. Der Saisonstart ging für den TSV, der unbedingt in der Gruppe 2 spielen wollte, obwohl er zunächst in die Gruppe 1 eingeteilt war, ziemlich daneben. Die Mannschaft verlor in Unterpfaffenhofen mit 1:3. Keine schlechten Voraussetzungen also für die Ammertaler, die auf den kompletten Kader zurückgreifen können.
TSV Peiting
Julian Birkner hat Fieber. Obwohl der Trainer des TSV Peiting mittlerweile alle bekannten Hausmittel ausprobiert hat, geht die Temperatur nicht runter. „Ich kann nicht sagen, ob ich heute an der Seitenlinie stehen werde“, räumt der Coach vor dem Heimspiel am heutigen Mittwochabend (19 Uhr) gegen den TSV Türkenfeld ein. Für Ersatz hat er vorsichtshalber gesorgt. Sollte er weiter das Bett hüten müssen, übernimmt Maximilian Streller seine Aufgabe, der normalerweise für die Reserve zuständig ist.
Birkner ist nicht der einzige, der momentan beim TSV schwächelt. Jonas Zurl und Noah Pöppel haben sich ebenfalls eine Sommergrippe eingefangen. Wesentlich schlimmer hat es David Schmutz erwischt, der sich beim Saisonstart gegen den SC Schöngeising die Schulter ausgekugelt hat. Ob er sich schwerer verletzt hat, wird sich bei einer anstehenden Untersuchung erst noch herausstellen. Birkner lässt jedenfalls Vorsicht walten und gewährt dem jungen Stürmer eine Pause. Eine Bänderverletzung hat sich Aaron Woitge beim Spiel der zweiten Mannschaft zugezogen. Er fehlt ebenso im Aufgebot wie Tobias Strommer, der sich gegen Schöngeising eine Rote Karte eingehandelt hat. Verzichten muss der Übungsleiter auch auf Christian Eberle, der sich in den Urlaub verabschiedet hat. Immerhin ist Nick Ostler inzwischen aus den Ferien zurückgekehrt.
Birkner erwartet, dass sich seine Elf für die 1:2-Auftaktniederlage gegen den Aufsteiger rehabilitiert. „Wir müssen ein anderes Gesicht zeigen“, fordert er. Die Leistung gegen Schöngeising hat überhaupt nicht dem Fußball entsprochen, den der TSV in der Vorbereitung gezeigt hat und den Birkner in Peiting spielen lassen will. „Wir hätten uns nicht so abkochen lassen dürfen“, war er enttäuscht, dass sein Team so wenig Selbstbewusstsein an den Tag legte. Und so gibt es einige Dinge, die sein Ensemble beim zweiten Anlauf besser machen sollte. Birkner hofft, dass sich die eigenen Ballverluste in Grenzen halten und die erspielten Chancen besser verwertet werden. Möglichkeiten sollte es eigentlich genug geben, wenn seine Kicker so vehement ins Angriffspressing gehen, wie es dem Coach vorschwebt.