TSV Peiting ohne Trainer? „Kann nicht sagen, ob ich an der Seitenlinie stehen werde“ Kreisliga 2 kompakt von Christian Heinrich · Heute, 13:02 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2026/27; Kreisliga; Tobias Trainer (in Rot) vom FC Wildsteig/Rottenbuch vergibt eine Chance im Heimspiel gegen den TSV Türkenfeld am 16. August 2026 – Foto: Holger Wieland

Der FC Wildsteig/Rottenbuch hat gegen Türkenfeld trotz drückender Überlegenheit nur ein Unentschieden geholt. Heute Abend geht es gegen den TSV Oberalting.

Der Saisonstart in der Kreisliga 2 verlief für beide Vereine eher ernüchternd. Der FC Wildsteig/Rottenbuch dominierte zwar das Heimspiel gegen Türkenfeld, er musste sich schlussendlich aber mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Gänzlich leer ging der TSV Peiting aus, der auf eigenem Platz gegen Schöngeising das Nachsehen hatte. Beide Klubs wollen es in ihren Heimspielen am heutigen Mittwochabend besser machen. Wildsteig/Rottenbuch

Ein wenig enttäuscht war Martin Hennebach schon. Der Trainer des FC Wildsteig/Rottenbuch hätte sich zum Saisonauftakt gegen den TSV Türkenfeld mehr als ein 1:1-Unentschieden gewünscht, das es am Ende werden sollte. Seine Elf spielte schließlich eine Stunde in Überzahl und war drückend überlegen. „Wir müssen den Deckel draufmachen“, stellte er klar. Was bei der Premiere noch daneben ging, soll heute Abend (18.30 Uhr) auf eigenem Terrain beim zweiten Versuch gegen den TSV Oberalting besser funktionieren. Der Coach erwartet sich gegen den Vertreter aus dem Landkreis Starnberg mehr Tore als im ersten Spiel. „Wir haben vorn sehr viel Qualität“, ist er überzeugt. „Ich bin sehr guter Dinge, dass bei uns der Knoten platzt.“ Ein kleines Problem stellt nur die Informationslage über den Gegner dar. Hennebach weiß lediglich, „dass die eine sehr gute Mannschaft haben“. Genauer gesagt haben sich die Seefelder großartig verstärkt und bilden damit so etwas wie einen Gegenpol zum FC, der vorwiegend auf eigene Kicker aus Rottenbuch und Wildsteig setzt. „Wir kommen mehr vom Kollektiv her“, betont der Trainer. Bei seinem Team steht der Zusammenhalt über allem. Der Glaube an die eigene Stärke kann Berge versetzen, zumal Oberalting nicht unschlagbar ist. Der Saisonstart ging für den TSV, der unbedingt in der Gruppe 2 spielen wollte, obwohl er zunächst in die Gruppe 1 eingeteilt war, ziemlich daneben. Die Mannschaft verlor in Unterpfaffenhofen mit 1:3. Keine schlechten Voraussetzungen also für die Ammertaler, die auf den kompletten Kader zurückgreifen können.