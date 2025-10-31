TSV Peiting erwartet Derby gegen TSV Altenstadt am Sonntag

Peiting – Erst Freitag, jetzt Sonntag. Gleich zweimal in Folge verlässt der TSV Peiting seinen angestammten Heimspieltag, der seit Jahrzehnten der Samstag ist. Nach dem Duell gegen den Lenggrieser SC, das auf Wunsch der Gäste vorverlegt wurde, findet jetzt das Derby gegen den TSV Altenstadt wegen Allerheiligen, das auf den Samstag fällt, erst am Sonntag (15 Uhr) statt. „Ich kann mich an kein Sonntagsheimspiel der Ersten erinnern“, sagt Peitings Coach Thomas Fischer . „Das ist aber kein Problem“, ergänzt Fischer, der Altenstadt als eine Truppe mit einigen starken Einzelspielern einstuft. „Die werden uns maximal fordern“, meint Fischer.

Die Altenstadter haben ebenfalls eine hohe Meinung vom Gegner. „Wir kennen Peiting. Sie stehen defensiv gut und wollen dem Gegner ihr Spiel aufzwingen“, erklärt Coach Christoph Wagner, dessen Mannschaft zuletzt schwächelte. „Wir müssen uns auf die grundlegenden Tugenden fokussieren, uns weniger mit Nebensächlichkeiten beschäftigen und mehr als Team auftreten“, hat Wagner seinen Mannen in das Stammbuch geschrieben. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien wollen die Altenstadter die Trendwende zum Besseren schaffen.

„Es wird eine enge und umkämpfte Geschichte“, rechnet Fischer mit einem Duell auf Augenhöhe. Dafür spricht auch die Bilanz der vergangenen neun Jahre, die völlig ausgeglichen ist. Beide Teams gewannen jeweils acht Derbys. Zweimal endeten die Duelle mit einem Unentschieden.

Gleiche Aufstellung wie beim letzten Spiel?

Beim Kader bauen die Peitinger auf die gleiche Besetzung wie in der Vorwoche. Eventuell kehren Martin Schauer und Florian Wörle zurück. „Die täten uns gut“, räumt Fischer ein. Bei den Altenstadtern gibt es einige angeschlagene und erkrankte Spieler. „Die Aufstellung wird sich deshalb erst kurzfristig ergeben“, erklärt Wagner, der dennoch hofft, die schwache Auswärtsbilanz in dieser Saison (1 Sieg/5 Niederlagen) in Peiting aufbessern zu können. „Mit der gleichen Einstellung wie zuletzt gegen Lenggries gewinnen wir das Derby“, will Fischer im vorletzten Spiel des Jahres die Punkte im eigenen Stadion behalten.