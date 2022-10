TSV Peißenberg verliert beim SC Pöcking – Stoßberger sauer über Schiedsrichterzuteilung Unglückliche Niederlage beim Bezirksliga-Absteiger

Der SC ging per Elfmeter in Front (11.). Nach der Pause ging’s dann los. Dem TSV wurden Stoßberger zufolge wenigstens zwei Vorteilssituationen grundlos abgepfiffen. Nicht so beim Ausgleich: Stoßberger köpfte eine Freistoßflanke von Johannes Jungmann in die Maschen. Der Siegtreffer der Heimelf fiel durch Markus Schulz, der bei einem weiten Einwurf „nicht gedoppelt“ wurde und so seine Größenvorteile ausspielen konnte. Stoßberger sagte mit Blick auf die Meisterrunde: „Man sieht sich immer zweimal im Leben.“ (or)

SC Pöcking - TSV Peißenberg 2:1

Tore: 1:0 (11.) Shaqiri (Elfmeter), 1:1 (64.) Stoßberger, 2:1 (73.) Schulz. Gelbe Karten: Pöcking 1, Peißenberg 1. Schiedsrichter: Mahmoud Adlouni. Zusch.: 125.