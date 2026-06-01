TSV Peißenberg verabschiedet sich mit Niederlage – nur 26 Saisontore

Wieder verloren: Die Peißenberger (in Schwarz, hier Andreas Hett) bleiben gegen Waldram ohne Punkte. – Foto: Wolfgang Johann Lindner

Auch wenn der Abstieg schon feststand, am Einsatz mangelte es dem TSV Peißenberg im letzten Kreisliga-Spiel dieser Saison nicht. Das Problem gegen die DJK Waldram lag einmal mehr in der Offensive. „Leider hat es wieder am Durchsetzungsvermögen gefehlt“, urteilte TSV-Trainer Heini Christl nach der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den Tabellensechsten, der in der Defensive über die Saison gesehen ähnlich anfällig war wie die Peißenberger.

Die DJK kassierte 50, der TSV 53 Treffer. Der Unterschied lag im Angriff. Waldram erzielte 51 Tore und damit fast doppelt so viele wie Peißenberg (26). „Wenn du keine Tore machst, kannst du keine Spiele gewinnen“, so Christl. Für ihn war die Sturmflaute der entscheidende Faktor für den Abstieg. „Auch wenn das Resultat bitter ist, mir hat die Arbeit mit den Jungs wirklich Spaß gemacht“, bilanzierte Christl am Ende seiner kurzen Amtszeit, die mit ziemlicher Sicherheit keine Verlängerung findet.