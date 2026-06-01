TSV Peißenberg verabschiedet sich mit Niederlage – nur 26 Saisontore

Der TSV Peißenberg verliert sein letztes Kreisliga-Heimspiel gegen die DJK Waldram mit 0:2. Waldram erzielte in der Saison 51 Tore, Peißenberg nur 26.
Auch wenn der Abstieg schon feststand, am Einsatz mangelte es dem TSV Peißenberg im letzten Kreisliga-Spiel dieser Saison nicht. Das Problem gegen die DJK Waldram lag einmal mehr in der Offensive. „Leider hat es wieder am Durchsetzungsvermögen gefehlt“, urteilte TSV-Trainer Heini Christl nach der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den Tabellensechsten, der in der Defensive über die Saison gesehen ähnlich anfällig war wie die Peißenberger.
Die DJK kassierte 50, der TSV 53 Treffer. Der Unterschied lag im Angriff. Waldram erzielte 51 Tore und damit fast doppelt so viele wie Peißenberg (26). „Wenn du keine Tore machst, kannst du keine Spiele gewinnen“, so Christl. Für ihn war die Sturmflaute der entscheidende Faktor für den Abstieg. „Auch wenn das Resultat bitter ist, mir hat die Arbeit mit den Jungs wirklich Spaß gemacht“, bilanzierte Christl am Ende seiner kurzen Amtszeit, die mit ziemlicher Sicherheit keine Verlängerung findet.
Sein Team erwischte gegen Waldram einen denkbar unerfreulichen Start. Einen Fehlpass des TSV im Spielaufbau bestrafte Jakob Münster mit dem 1:0 für die DJK (8.), wenig später legte Abdel Kabbaj mit einem Kopfball nach einer Ecke das 2:0 nach (10.). Emanuel Obermeier und Thomas Voelkle vergaben gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Aber auch Waldram kam zu weiteren Gelegenheiten. „Das war kein Sommerkick“, so Christl über die ansehnliche erste Hälfte. Nach dem Wechsel hatte seine Truppe mehr vom Spiel. Im Ergebnis machte sich dies aber nicht bemerkbar, da die Chancenverwertung weiterhin ungenügend war.