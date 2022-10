TSV Peißenberg: Sieglosserie gegen Habach mit 2:1 Erfolg gestoppt Vorentscheidung in Kreisliga 2 gefallen

Auch die spielerischen Momente haben ein bisschen gefehlt, aber wir haben nicht nachgegeben“, urteilte TSV-Co-Trainer Hubert Jungmann sen nach dem Spitzenspiel, das den hohen Erwartungen jedoch nicht gerecht wurde.

Peißenberg/Habach – Mit diesem Sieg beendeten die Peíßenberger zudem ihre schwarze Serie von vier Niederlagen in Folge gegen den ASV. „In der ersten Hälfte waren wir klar besser, nach der Pause ist unser System durch viele Wechsel ein bisschen ins Wanken gekommen. „Es war ein giftiges Kampfspiel“, so Jungmann nach vielen bissigen Zweikämpfen, verbalen Auseinandersetzungen und zahlreichen gelben Karten. „Ich bin enttäuscht, das Spiel haben wir durch individuelle Fehler verloren“, sagte ASV-Coach Markus Vogt. „Kein Vorwurf an die Mannschaft, sie hat bis zum Schluss alles versucht“, so Vogt, dessen Team den Ausfall von Torjäger Maximilian Nebl und von Spielmacher Maximilian Feigl nicht wettmachen konnte.

Vor allem in der ersten Hälfte taten sich die Habacher enorm schwer. Das frühe Stören der Peißenberger ließen die Gäste überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Den TSV-Fans lag der Torjubel schon auf den Lippen, als Elias Graf nach Vorarbeit von Johannes Jungmann mit einem Kopfball nur den Pfosten traf (12.). Die zweite Großchance der Hausherren fand dann aber den Weg ins Ziel. Michael Stoßberger bediente Jungmann, der umspielte ASV-Keeper Tobias Radiske und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 (17.). Danach stand die TSV-Abwehr sicher. Vor dem Wechsel wurde die Partie zunehmend härter und zerfahrener.

Mit zwei frischen Kräften versuchten die Habacher nach der Pause den Druck zu erhöhen. Sammy Schatten auf der rechten Seite sorgte für Betrieb und Rückkehrer Benedikt Heckmeier brachte mehr Stabilität in die Defensive. Nach einer gefährlichen Flanke, die TSV-Keeper Adrian Erhart erst im Nachfassen zu packen bekam (48.), und einem Schuss von Habersetzer (55.) ließ der Schwung beim ASV aber wieder nach. Nach dem Freistoß von Habersetzer (71.) packten die Gäste die Brechstange aus. Dadurch ergaben sich für die Peißenberger Konterchancen. Graf und im Nachschuss Jungmann (87.) ließen das zweite Tor noch liegen. Wenig später überlistete Jungmann nach einem Ballverlust des ASV im Mittelfeld den etwas zu weit vor dem Kasten postierten Radiske mit einem Schuss aus 40 Metern – 2:0 (89.). Das 1:2 von Schatten (90.+4) in der Nachspielzeit kam zu spät, um die Partie für den ASV noch zu wenden. (rh)