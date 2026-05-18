TSV Peißenberg rutscht in die Abstiegszone - Relegation droht

Ungläubig: Hannes Kunterweit (4.v.l.) konnte die Elfmeter-Entscheidung, die zum 1:1-Ausgleich des TuS führen sollte, nicht nachvollziehen. – Foto: Roland Halmel

„Wir konzentrieren uns jetzt darauf, den Relegationsplatz zu erreichen“, gab sich Christl nach der zweiten Niederlage in Folge kämpferisch. Die Gründe dafür waren vielfältig. „Uns fehlten acht Mann aus der Stammbesetzung. Zwei Tore haben wir hergeschenkt“, ergänzte der TSV-Coach nach fatalen Patzern seiner ersatzgeschwächten Truppe, die auch noch mit einigen Schiedsrichterentscheidungen, unter anderem bei einem umstrittenen Elferpfiff für den Gegner, haderte. „Heute ist wirklich alles zusammengekommen, aber jammern hilft nichts“, sagte Christl, der seinem Team dennoch eine gute Leistung bescheinigte.

Die minimale Chance auf den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga 1 ist für den TSV Peißenberg dahin. Durch die 2:5-Heimniederlage gegen den TuS Geretsried II kann es die Truppe von Heini Christl in den zwei verbleibenden Partien nicht mehr an das rettende Ufer schaffen. Nach dem 1:0-Sieg des TSV Burggen/Bernbeuren gegen Peiting rutscht Peißenberg gar auf Rang 13 ab.

In der ersten Hälfte gestaltete der TSV die Partie gegen den Tabellenzweiten völlig ausgeglichen. Nach einer Konterchance des TuS (4.) und einem Distanzschuss von Julian Weckerle (10.) über den Gästekasten durften die Hausherren sogar jubeln. Ein gutes Zuspiel von Thomas Voelkle verlängerte Weckerle per Kopf auf Dennis Mulaj (15.), der seinem Gegenspieler davonlief und zum 1:0 einnetzte. Die Freude währte aber nur kurz, weil der Unparteiische eine unübersichtliche Situation vor dem TSV-Gehäuse, bei der Max Lechner zu Fall kam, als elfmeterwürdig erachtete.

Individuelle Fehler leiten Niederlage des TSV Peißenberg ein

„Das zweifle ich an“, ärgerte sich Christl, nachdem Fabio Pech (21.) vom Punkt zum 1:1 ausgeglichen hatte. Danach kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Gefahr für die Peißenberger entstand aber nur bei langen Bällen. Bei einem solchen verschätzte sich kurz vor der Pause TSV-Keeper Jonas Peitinger. Pech (44.) nahm das Geschenk dankend an und schob zum 1:2 ein.

Die Antwort des Abstiegskandidaten folgte unmittelbar nach dem Wechsel. David Stowasser (51.), der zuvor an der Mittellinie gefoult worden war, köpfte die Freistoßflanke von Eleftherios Caci zum 2:2 in die Maschen. „David machte eine hervorragende Partie“, lobte Christl den jungen Mittelfeldmann. Kurz nachdem der Schiedsrichter bei einem vermeintlichen Handspiel der Gäste im Strafraum weiterspielen ließ, leisteten sich die Peißenberger den nächsten Aussetzer.

Felix Ruhland verlor im Strafraum den Ball, was Thomas Schnaderbeck (57.) mit dem 2:3 bestrafte. In der Folge kontrollierte Geretsried das Geschehen. Nach zwei ausgelassenen Großchancen machte der Favorit mit zwei Kopfball-Treffern durch Christoph Klein (73.) und Filip Miskovic (80.) alles klar. In den letzten Minuten vergaben Mulaj (86.) und Caci (90.+4) jeweils gute Möglichkeiten für den TSV. „Unterm Strich fiel die Niederlage zu hoch aus“, resümierte Christl.