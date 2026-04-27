TSV Peißenberg kickt den WSV Unterammergau aus der Kreisliga

Jubel nach dem 2:0: Caci (r.) und Daisenberger. – Foto: Roland Halmel

Dabei erwischten die Peißenberger einen Start nach Maß. Nach einem Ballverlust der Gäste im Mittelfeld schaltete der TSV schnell um. Rückkehrer Hubert Jungmann bediente Lukas Hartmann (3.), den Christl als einzigen Stürmer im Aufgebot hatte – und der markierte abgeklärt das 1:0. „Das schnelle Führungstor hat uns leider keine Sicherheit gegeben“, bedauerte Christl. In der Folge lieferten beide Teams nur Stückwerk. Ungenaue Zuspiele erstickten Angriffsaktionen meist schon im Keim.

Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt beim TSV Peißenberg weiter. Mit den drei hart erkämpften Punkten durch den 2:0–Heimsieg im Kellerduell gegen den WSV Unterammergau bleiben die Relegationsplätze der Kreisliga 1 in Reichweite. Allerdings konnte sich der TSV in der Tabelle nicht verbessern, da auch die direkte Konkurrenz fleißig punktete. „Schön war es nicht, aber für uns zählen nur die Punkte“, zeigte sich Peißenbergs Interimscoach Heini Christl nach dem zähen, aber letztlich erfolgreichen Heimauftritt gegen das Schlusslicht erleichtert. „Wir wollten hinten sicher stehen, das hat geklappt“, war Christl mit der Abwehrleistung einverstanden. Torgefährlichkeit strahlte sein Team indessen nur wenig aus.

Peißenberg und Unterammergau mit denselben Problemen

„Man sieht, warum beide Mannschaften im Tabellenkeller stehen“, meinte ein Zuschauer in der Pause, nachdem es in der ersten Hälfte praktisch keine nennenswerten Torszenen gegeben hatte. Christl reagierte darauf mit einem Wechsel. Er brachte nach der Pause Fabian Lory als zusätzliche Offensivkraft. „Das hat dann besser funktioniert“, urteilte Christl, wobei sich sein Team weiterhin schwertat, Chancen herauszuspielen. Gefahr entstand meist über die rechte Seite, wenn der schnelle Dennis Mulaj nach vorn stürmte.

Es fehlte jedoch immer wieder am finalen Zuspiel, um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Unterammergau hatte aber die gleichen Probleme. Die Gäste erarbeiteten sich nach dem Wechsel zwar einige Eckbälle, die brachten allerdings nicht den erhofften Erfolg. Auf der Gegenseite erzielte Hartmann ein Abseitstor (63.) und Michael Gladiator (66.) scheiterte mit einem Freistoß an WSV-Keeper Marco Diroma.

Danach passierte längere Zeit nichts, bis Alex Schwarz (76.) eine Freistoßflanke knapp neben den TSV-Kasten setzte. Im Anschluss schwächten sich die Gäste durch eine Rote Karte, die Moritz Korntheuer (87.) nach einer Notbremse gegen Hartmann sah. Den anschließenden Freistoß schoss Simon Daisenberger drüber. Trotz Unterzahl drängte der WSV auf den Ausgleich, den TSV-Keeper Thomas Höringer bei einer Chance von Florian Schultz (90.) aber verhinderte. Wenig später machte Eleftherios Caci (90+4.) mit seinem Kontertreffer zum 2:0 den Deckel auf den Peißenberger Sieg, der gleichzeitig den Unterammergauer Abstieg besiegelte.