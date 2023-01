TSV Paunzhausen holt zwei „absolute Kracher“ für die Abwehr – einer hat sogar Regionalliga-Erfahrung Kreisklassist rüstet sich für den Kampf um den direkten Klassenerhalt

Mit Tobias Gürtner schließt sich ein alter Freund des Trainers dem TSV an. Der beidfüßige Abwehrspieler war in seiner Jugend für den TSV 1860 München in der B-Jugend-Bundesliga aktiv, spielte beim VfR Garching in der Regionalliga, bei Hallbergmoos in der Landesliga und beim TSV Eching in der Bezirksliga. In letztgenannter Liga kickte der 29-Jährige zuletzt für den FSV Pfaffenhofen. Der Abwehrrecke hat Paunzhausen zunächst bis Saisonende zugesagt.

„Wir müssen mit den beiden Neuen schauen, dass wir den Laden hinten dicht halten und dann unser Spiel noch besser nach vorne tragen, um die Offensive zu stärken. Im Abschluss müssen wir noch kaltschnäuziger werden“, gewährt der 29-jährige Übungsleiter einen Einblick seine Überlegungen. Die beiden Transfers seien Impulse, die zeigen, dass sich in Paunzhausen etwas bewege, und die das Team in eine Aufbruchstimmung für die restlichen Saisonspiele bringen sollen.

Paunzhausen – „Für uns sind das absolute Kracher“, sagt TSV-Trainer Alexander Sulzberger über seine beiden Neuzugänge, die in der Rückrunde helfen sollen, den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse zu schaffen. Mit Tobias Gürtner, der vom Bezirksliga-Spitzenreiter FSV Pfaffenhofen zum Tabellenelften wechselt, und Asim Sarajlic, der aus Uttenhofen kommt, soll die Abwehr des TSV Paunzhausen deutlich stabiler werden.

TSV Paunzhausen: Trainer Sulzberger traut Sarajlic zu, ein Leistungsträger zu werden

Große Stücke hält Sulzberger auch auf Asim Sarajlic, dem er trotz seiner erst 24 Jahre eine Rolle als Leistungsträger zutraut. Der Innenverteidiger habe neben seinen Qualitäten in der Abwehr einen super Spielaufbau und spielte mit dem BC Uttenhofen schon in der Kreisliga. Aus Sicht des Coaches bekommt seine Mannschaft durch die beiden Neuzugänge nicht nur mehr Qualität, sondern eine zusätzliche Motivation, sodass sie mit breiter Brust in die Rückrunde gehen kann. „Wir werden deshalb nicht zum Höhenflug ansetzen, sondern bleiben demütig. Das Ziel ist nach wie vor der direkte Klassenerhalt, was eine schwere Aufgabe ist, für die wir hart arbeiten müssen.“

Die Vorbereitung beim Tabellenelften, der vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat, beginnt am 9. Februar. Bislang sind zwei Testspiele gegen den SV Fahlenbach (18. Februar) und den FSV Pfaffenhofen II (10. März) geplant. In einem kurzen Trainingslager am Gardasee (16. bis 19. März) soll der Feinschliff für den Rückrundenstart am 26. März gegen Eching II erfolgen. (Josef Fuchs)