TSV Pattensen verpflichtet Luca Ritzka für die Rückrunde

Ritzka bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. In der laufenden Hinrunde kam er für Barsinghausen in zwei Partien zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. In der Saison 2024/25 absolvierte er 29 Landesligaspiele und steuerte sieben Tore bei. Zuvor sorgte er beim TSV Kirchdorf in der Kreisliga mit 38 Treffern in 26 Spielen für Aufmerksamkeit. Bereits in der Spielzeit 2019/20 sammelte er zudem Erfahrung in der Regionalliga Nord, wo er sechs Einsätze für den HSC Hannover verbuchte. Laut FuPa-Datenbank kommt Ritzka in seiner bisherigen Laufbahn auf 82 Tore in 100 Spielen.

Beim TSV Pattensen soll der Angreifer künftig für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Hannover Staffel 3 stellt mit 53 Treffern in 15 Spielen bereits die torgefährlichste Offensive der Liga und liegt mit 36 Punkten punktgleich mit Verfolger Ihme-Roloven an der Spitze. Dieser Transfer ist also ein klares Signal für den Rest der Liga.