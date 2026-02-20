Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Pattensen verpflichtet Luca Ritzka für die Rückrunde
Ein Stürmer mit Regionalliga-Erfahrung kommt zum Tabellenführer
von FD · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Ritzka (grün; Nr.13) geht zukünftig für Pattensen auf Torejagd – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen
Der TSV Pattensen hat sich zur Rückrunde der Bezirksliga Hannover Staffel 3 personell verstärkt. Mit Luca Ritzka wechselt ein erfahrener Stürmer vom Landesligisten TSV Barsinghausen an die Schützenallee. Der 29-Jährige wird künftig mit der Rückennummer 21 für die Blau-Weißen auflaufen.
Ritzka bringt umfangreiche Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. In der laufenden Hinrunde kam er für Barsinghausen in zwei Partien zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. In der Saison 2024/25 absolvierte er 29 Landesligaspiele und steuerte sieben Tore bei. Zuvor sorgte er beim TSV Kirchdorf in der Kreisliga mit 38 Treffern in 26 Spielen für Aufmerksamkeit. Bereits in der Spielzeit 2019/20 sammelte er zudem Erfahrung in der Regionalliga Nord, wo er sechs Einsätze für den HSC Hannover verbuchte. Laut FuPa-Datenbank kommt Ritzka in seiner bisherigen Laufbahn auf 82 Tore in 100 Spielen.
Beim TSV Pattensen soll der Angreifer künftig für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Hannover Staffel 3 stellt mit 53 Treffern in 15 Spielen bereits die torgefährlichste Offensive der Liga und liegt mit 36 Punkten punktgleich mit Verfolger Ihme-Roloven an der Spitze. Dieser Transfer ist also ein klares Signal für den Rest der Liga.
Mit der Verpflichtung von Ritzka reagiert der Verein auf die hohen sportlichen Ambitionen im Aufstiegsrennen. Bereits am morgigen Tag steht das Nachholspiel gegen Ihme-Roloven an, ehe am Dienstag die Partie gegen TuS Jahn Lindhorst folgt. In diesen richtungsweisenden Begegnungen könnte der Neuzugang erstmals im Pflichtspieltrikot des TSV Pattensen auflaufen.