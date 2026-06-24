TSV Pattensen präsentiert erste Neuzugänge Der Aufsteiger setzt auf Kontinuität und Perspektive von FD · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Landesliga hat der TSV Pattensen die ersten Personalentscheidungen für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Der Meister der Bezirksliga Hannover 3 setzt dabei auf eine Mischung aus eigenen Talenten und gezielter Erfahrung für die neue Herausforderung.

Im Mittelpunkt der Planungen stehen zunächst mehrere Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Mit Eric Sheldon rückt ein weiterer Akteur aus der erfolgreichen A-Jugend in den Landesligakader auf. Der Nachwuchsspieler sammelte bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich und kam in der vergangenen Saison auch für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Ebenfalls den Sprung in den festen Kader schaffen Theiss Simon Marquardt und Kevin Simon. Beide Nachwuchsspieler gehören seit Jahren zum Verein und konnten bereits während der Vorbereitung sowie in ersten Pflichtspieleinsätzen Erfahrungen im Herrenfußball sammeln. Mit ihrer festen Integration setzt der TSV Pattensen ein deutliches Zeichen für die Bedeutung der eigenen Jugendarbeit.

Neben den Talenten aus dem Nachwuchs verstärkt sich der Landesliga-Aufsteiger auch auf wichtigen Schlüsselpositionen. Für das Torhüterteam kehrt Marten Krause nach Pattensen zurück. Der Schlussmann ist im Verein kein Unbekannter, gehörte bereits früher zum Klub und war Teil der Mannschaft, die einst den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Zuletzt stand er im Tor der U23 und soll nun zusätzliche Stabilität und Erfahrung in den Landesligakader bringen. Auch in der Defensive wurde nachgelegt. Mit Malik erhält der TSV Pattensen einen Innenverteidiger, der bereits Erfahrung in der Landesliga sammeln konnte. Stationen bei Ramlingen und Hannover Arminia haben den Abwehrspieler auf das Niveau der kommenden Spielklasse vorbereitet. Seine Verpflichtung unterstreicht den Anspruch des Vereins, sich nicht nur auf den Aufstieg zu beschränken, sondern auch in der Landesliga konkurrenzfähig aufzutreten.