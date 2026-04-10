TSV Pansdorf will nachlegen – „Wir sind gewarnt“

„Ziel für Samstag ist es, erneut eine überzeugende Leistung zu zeigen und weiter an den Dingen zu arbeiten, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben“, sagt Block und stellt klar, dass der jüngste Erfolg kein Ruhekissen sein darf. Vielmehr gehe es darum, die Entwicklung fortzusetzen und die eigenen Abläufe weiter zu stabilisieren.
Formkurve und Lehren aus dem Hinspiel
Die Ausgangslage spricht zunächst für die Gastgeber: Mit 37 Punkten rangiert Pansdorf auf Rang vier und ist damit mittendrin im oberen Tabellendrittel. Der Ratzeburger SV hingegen kämpft mit 24 Zählern auf Platz dreizehn um Abstand zur unteren Zone. Doch genau darin sieht Block eine mögliche Gefahr: „Ratzeburg ist nicht zu unterschätzen und verfügt über starke Einzelspieler in seinen Reihen.“
Wie unangenehm der Gegner sein kann, zeigte bereits das erste Duell der Saison. Beim 4:4 lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, in dem Pansdorf große Moral beweisen musste. „Im Hinspiel war eine große Kraftanstrengung nötig, um in einem umkämpften Spiel einen Punkt mitzunehmen“, erinnert sich Block. Entsprechend deutlich fällt seine Warnung aus: „Wir sind also gewarnt und wissen, worauf es ankommen wird.“
Zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch die jüngsten Ergebnisse beider Teams. Während Pansdorf beim 4:2 gegen den TSV Bargteheide Comeback-Qualitäten zeigte – nach 0:2-Rückstand drehte unter anderem ein dreifacher Torschütze Kai Hahn die Partie –, musste sich Ratzeburg zuletzt mit einem 2:2 gegen SV Todesfelde II begnügen, nachdem man zunächst mit zwei Toren in Rückstand geraten war.
Die Vorzeichen deuten somit auf ein Duell hin, in dem Intensität und Widerstandsfähigkeit erneut entscheidend werden könnten – ganz im Sinne der Warnung des Pansdorfer Trainers.