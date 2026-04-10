TSV Pansdorf will nachlegen – „Wir sind gewarnt“

„Ziel für Samstag ist es, erneut eine überzeugende Leistung zu zeigen und weiter an den Dingen zu arbeiten, die wir uns gemeinsam vorgenommen haben“, sagt Block und stellt klar, dass der jüngste Erfolg kein Ruhekissen sein darf. Vielmehr gehe es darum, die Entwicklung fortzusetzen und die eigenen Abläufe weiter zu stabilisieren.

Formkurve und Lehren aus dem Hinspiel

Die Ausgangslage spricht zunächst für die Gastgeber: Mit 37 Punkten rangiert Pansdorf auf Rang vier und ist damit mittendrin im oberen Tabellendrittel. Der Ratzeburger SV hingegen kämpft mit 24 Zählern auf Platz dreizehn um Abstand zur unteren Zone. Doch genau darin sieht Block eine mögliche Gefahr: „Ratzeburg ist nicht zu unterschätzen und verfügt über starke Einzelspieler in seinen Reihen.“