TSV Pansdorf sichert Defensivspieler Bromund für kommende Saison

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Pansdorf hat die Vertragsverlängerung mit Enrique Bromund bekannt gegeben. Der Defensivspezialist bleibt damit auch in der kommenden Spielzeit fester Bestandteil der Mannschaft.

Bromund, der sich in der laufenden Saison zum Leistungsträger entwickelt hat, wurde aufgrund der personellen Situation im Team zum Innenverteidiger umgeschult. Diese Veränderung erwies sich als Glücksgriff: Er hat sich schnell in der neuen Rolle etabliert und ist aus der zentralen Abwehr nicht mehr wegzudenken.

Trotz seiner defensiveren Position zeigt Bromund weiterhin Offensivqualitäten: In dieser Saison steuerte er bereits einen Treffer sowie fünf Torvorlagen bei. Besonders hervorzuheben sind seine Zweikampfstärke und sein hohes Tempo, mit dem er gegnerische Angreifer regelmäßig unter Druck setzt.